Marian Drăgulescu își deschide academie! Unde vor putea copiii să se antreneze pentru a deveni campioni?

Marian Drăgulescu își vede visul împlinit, iar în curând va deschide porțile academiei de gimnastică. Sportivul își dorea de foarte mult timp să aibă un spațiu unde antrenori profesioniști de gimnastică îi vor învăța pe copii și îi vor antrena pentru a ajunge viitori campioni ai României.

După modelul lui Gigă Hagi și Cătălin Moroșanu, acum a venit rândul lui Marian Drăgulescu să își deschidă academie pentru copii. Aceasta îi va purta numele și este localizată în sectorul 3, în cartierul Vitan.

„O să-mi deschid o academie de gimnastică, pentru a pregăti copiii pentru performanță. Tot am amânat, să fie vreo zece ani de când am ideea aceasta, ca să aștept fonduri, parteneriate. Dar nu s-a materializat nimic, așa că am apelat la bugetul personal. Am închiriat spațiu, lângă Vitan în sectorul 3. Am făcut investiții, din economiile adunate. Intenționez să inaugurez academia ce-mi va purta numele la mijlocul lui noiembrie, pe data de 16”, a declarat gimnastul, pentru playtech.ro.