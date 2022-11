Motivul pentru care Klaus Iohannis nu are copii. Ce declarații a făcut Șeful Statului?

Șeful Statului și Carmen Iohannis nu au copii, deși formează o familie de peste 33 de ani. În trecut, Președintele a declarat că s-a concentrat mai mult pe funcția pe care o avea ca primar al Sibiului și pe evoluția sa politică, astfel încât mărirea familiei a rămas pe un plan secund.

Mai mult, Klaus Iohannis a declarat că tocmai faptul că nu a avut copii l-a făcut să acorde o mai mare atenție carierei sale politice, dar și să investească în domeniul imobiliar.

Nu regret acele afirmaţii şi nici nu le-am făcut, deci nu am ce regreta. Eu am spus că, din păcate – ca să nu înţeleagă cineva că intenţionat nu avem copii -, nu avem copii. Nu s-a putut.

Şi atunci am avut resurse pentru altceva. Eu mi-aş fi dorit mai mult decât orice să investesc aceste resurse în copiii proprii, dar nu a fost să fie”, mărturisea la acel moment Klaus Iohannis.