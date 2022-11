Știi ce zic? este noua emisiune de pe TikTok. Marius Elisei va avea invitați pe cinste.Hai să cunoști cele mai îndrăgite vedete

Marius Elisei a început „joaca" pe TikTok acum trei ani, iar în prezent are aproape două milioane de followers și peste 104 milioane de aprecieri. Visul TikToker-ului este să evolueze cât mai mult și să creeze un conținut cât mai divers pentru cei care îl urmăresc, iar acum Marius Elisei a pregătit un material special pentru canalul său de TikTok.

„Știi ce zic?" este numele emisiunii pe care creatorul de conținut a dezvoltat-o, iar primul său invitat este chiar Betty Blue. Ardelean din fire, Marius Elisei folosește în viața de zi cu zi regionalismele specific zonei sale, iar în mediul online este apreciat pentru acest touch personal. Iar în cadrul show-ului pe care îl pregătește, Marius Elisei va pune accentul pe regionalismele din zona sa, dar și din zona invitatului său. Emisiunea are ca scop strângerea de fonduri pentru copiii de la SOS Satele Copiilor prin licitarea obiectelor aduse de persoanele publice la proiect. „Știi ce zic?" conține o serie de 10 episioade, iar printre invitați se numără Adelina Pestrițu, Theo Rose, Andreea Bălan, Dorian Popa, Connect-R, dar și mulți alții.

„Acest proiect a pornit datorită accentului meu specific Ardealului în urma căruia am pornit un challenge cu regionalisme. Mi-am dat seama de când m-am mutat în București că oamenii de aici nu înțeleg ceea ce vorbesc. Așa că am pornit un challenge pe TikTok. Să fie jocul mai palpitant, am invitat persoane publice să ia parte la acest proiect. Simțeam că pot face mai mult cu această serie, de aici venind și asocierea cu SOS Satele Copiilor. Mă bucur foarte tare să știu că toți banii din licitații se vor duce la copiii care au nevoie de un sprijin, mai ales în perioada sărbătorilor", povestește Marius Elisei.

Fiecare invitat trebuie să aducă câte un obiect personal, iar la finalul celor 10 episoade, obiectele aduse vor fi puse la licitație. Banii adunați vor fi donați integral Asociației SOS Satele Copiilor.

Marius Elisei face parte din portofoliul TRU, cel mai nou proiect inițiat sub egida Cat Music, ce-și propune să aducă împreună creatorii de conținut „new age" digital din România. Astfel, hub-ul mobilizează content creators relevanți structurați pe patru direcții: TRU Influencers, TRU Fashion, TRU Production și TRU Sports. Din portofoliul TRU fac parte influenceri precum IHatePink, Atenție! Cad mere, Eea Ikeda, Iulia Boloca, Azaleea Necula, 3 Chestii, Andra Ghinea, dar și mulți alții.

Vizionare placuta