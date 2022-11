Motivul pentru care Flavia Mihășan nu s-a căsătorit cu tatăl fiilor ei. Ce spune vedeta depre relația cu Marius?

Flavia Mihășan se poate declara o femeie împlinită, atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Fosta asistentă tv are o relație de mai bine de 4 ani cu Marius, bărbatul cu care a întemeiat o familie. Împreună, ei au doi băieți, Carol și Tudor.

Deși, inițial, Flavia avea planuri de nuntă, împreună cu partenerul ei de viață a decis să mai amâne acest eveniment atât de important.

„Noi suntem logodiți, am inelul acesta superb și urma să ne căsătorim o dată cu botezul lui Carol. Numai că nu a fost timp, pur și simplu nu s-a întâmplat atunci, pentru că trebuia să mă duc repede după rochie, nu aveam timp să probez, el la fel cu costumul, copilul mic, colici, plâns, alăptat, am zis nu, ok, hai că avem tot timpul, după aceea a venit al doilea copil, probabil o să se întâmple”, a declarat, pentru Unica.ro, Flavia Mihășan.