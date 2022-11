Mărturisirile unei femei puternice! Cum reușește Andreea Raicu să treacă peste momentele dificile?

Andreea Raicu este o femeie puternică, cu valori de neclintit. Ea este urmărită de mii de femei din România, iar sfaturile sale sunt urmate de fanele sale. Recent, vedeta a fost întrebată cum reușește să facă față situaților neplăcute, care apar, inevitabil, în viața fiecărei persoane.

Andreea Raicu a mărturisit că cel mai mult o ajută meditația și sportul. Mai mult, ea își începe fiecare zi practicând meditație, ceea ce o ajută să fie ancorată la momentul prezent. Totuși, recunoaște că uneori nu face nimic, iar acest lucru poate fi cea mai benefică soluție.

„Mă întreb dacă situația este reală sau sunt doar gândurile mele care o fac mai gravă decât e. Îmi aduc aminte de alte momente mai grele de care am trecut, caut lecția care vine cu acest moment, meditez, mă rog, practic mindfulness, fac sport, vorbesc cu oameni care mă ajută să găsesc soluții sau să am alte perspective sau uneori nu fac nimic. I just surrender”, a povestit Andreea Raicu, într-o postare de pe Instagram.