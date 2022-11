Iris, fiica lui Nosfe, mesaj emoționant despre familia sa. Ce i-a spus micuța mamei sale, la o lună de la moartea lui Nosfe?

Moartea lui Nosfe a venit ca un șoc peste fanii artistului, dar mai ales pentru familia lui. Soția lui Nosfe, Mădălina Crețan împărtășește cu internauții stările prin care trece și gândurile care o macină de când și-a pierdut jumătatea.

Acum, la o lună de când Nosfe a decedat din cauza unui infarct, Mădălina Crețan a transmis pe social media gândurile fetiței sale, Iris. Micuța în vârstă de 9 ani simte dorul de tatăl ei și își exprimă trăirile printr-un mesaj emoționant.

“Eu îmi doresc în viața asta să am sănatate, familie și să învăț carte! Degeaba am sănătate dacă nu am familie.” Gânduri de la Iris.. ❤️🙏'', este mesajul postat de Mădălina Crețan pe rețelele de socializare, alături de o poză cu fiica sa.