Mesajul Oanei Pellea pentru regretatul său tată. Amza Pellea s-a stins din viață în urmă cu 39 de ani, răpus de cancer

Amza Pellea a murit la doar 53 de ani, în urma unui cancer pulmonar care s-a răspândit galopant. La 39 de ani de la moartea sa, actrița Oana Pellea le-a mulțumit tuturor care nu îl uită și îl iubesc în continuare pe actorul din "Nea Mărin Miliardar".

"12 decembrie…

Tată, 39 de ani de când te ai mutat la Domnul…Cu trecerea timpului…dorul se mărește, cuvintele iși pierd sensul…cu trecerea timpului nu mi mai rămâne nimic decât iubirea asta ce îmi explodează in întreaga ființă. Iti mulțumesc ca te ai cuibărit in mine si te simt in fiecare clipă a vieții mele! Dumnezeu sa te tina in Lumina Lui! Te iubesc, tată! Oameni buni, vă mulțumesc că nu l uitați si ca il iubiți. Prin iubirea voastră AMZA CONTINUĂ SA TRĂIASCA. Aprinderi o lumânare si oferiți un pahar de apă in memoria lui. Dumnezeu ne răsplătește după iubirea ce o răspândim in jur. Va mulțumesc.", a fost mesajul postat de actrița Oana Pellea.