Roxana Blagu suferă de dorul fetiței sale. Adolescenta nici nu vrea să audă de mama ei!

Roxana Blagu trăiește o dramă greu de descris în cuvinte. Artista în vârstă de 36 de ani are o suferință adâncă în suflet, asta pentru că fiica ei, Oana, în vârstă de 14 ani refuză să comunice cu ea. După divorțul de Marcel Sârbu, fetița a ajuns să stea la tatăl ei, cel mai probabil în urma alienării parentale.

De atunci, Roxana Blagu s-a izbit de un zid în ceea ce privește căile de comunicare cu propriul copil. Oana a refuzat să își mai vadă mama sau să vorbească cu ea, invocând faptul că este "rea".

Artista de la Trident s-a recăsătorit și a devenit mamă pentru a doua oară, însă nu a încetat niciodată să întrerupă încercarea de a vorbi cu fiica sa. Artista s-a mutat alături de noua ei familie în zona în care fostul ei soț și fiica ei locuiesc și adesea ea a putut să o vadă pe Oana de la distanță, în parcul din cartier.

„Nu am mai vorbit cu fata. Nu am nicio relație cu ea, în curând facem mulți ani. Am nouă ani de când nu avem niciun fel de relație. Face 14 ani anul acesta. Este destul de mare. Este greu să vorbesc despre asta cu toate că după atâția ani ar trebui să mă obișnuiesc cu acest lucru.

Știu ce face, știu de la școală pentru că țin legătura cu cei de acolo, țin legătura cu oamenii care o văd mai des decât mine. Am sunat-o pe Oana, am făcut tot ce mi-a stat în putință. Am sunat-o de nenumărate ori, mă blochează de fiecare dată. Mi-am luat și mai multe cartele și când prind un telefon nou, o sun sau îi trimit un mesaj. Toți apropiații mei sunt blocați pentru că le-am folosit telefoanele să îi transmit ei un SMS.

Iubirea de mamă, orice s-ar întâmpla, orice ar fi, este acolo. Sper ca într-o zi să simtă această iubire. Nu știu dacă o să vină la mine și o să bată la ușă cândva. Nu mi-am pierdut speranța, dar în același timp sunt conștientă că, în atâția ani de zile, relația noastră s-a distrus”, a declarat Roxana Blagu pentru Click!.