Adriana Bahmuțeanu, îngenuncheată de durere! Drama prin care a trecut a făcut-o să se gândească la sinucidere

Adriana Bahmuțeanu trăiește o viață demnă de un film, iar, de-a lungul anilor, vedeta a fost nevoită să treacă peste dureri greu de imaginat. Cu toate că mereu s-a afișat cu zâmbetul pe buze, Adriana Bahmuțeanu a trăit și clipe cumplite și chiar a fost la un pas de a-și lua viața.

Adriana Bahmuțeanu a vorbit despre cea mai mare durere a sa, atunci când, în anul 2009, ea devenea mămica unui copil prematur. Din păcate, bebelușul a supraviețuit numai trei săptămâni. Această încercare a pus-o la pământ pe vedetă, care s-a gândit la sinucidere.

„Eram la nebuni azi dacă nu m-aș fi resetat așa. La spitalul 9. Sunt foarte sigură. Am avut multe momente de cotitură. Am avut multe momente în care am vrut să-mi iau zilele. M-am întrebat ce caut eu în viața asta atât de tristă. (…) Când mi-a murit copilul am zis că mai rău de atât nu are ce să mi se întâmple. Am fost o legumă ambulantă. Un zombie. Mi-am închis telefonul. Aveam 300 de apeluri pe zi. M-am simțit foarte singură”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, în cadrul unui podacast.