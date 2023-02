New York Roll, cel mai recent hit al patiseriei internaționale – la Angeline Cake Boutique

Lansat în SUA în urmă cu câteva luni și ridicat în slăvi la Paris în toamnă, New York Roll, produsul de patiserie cel mai lăudat anul trecut pe social media, iese, începând de la finalul lunii ianuarie, din cuptoarele aburinde ale Angeline Cake Boutique.

Instagram și TikTok au dat pe dinafară de dulce în 2022 cu postări despre noul produs de patiserie devenit celebru la nivel mondial: New York Roll. Creație a laboratoarelor Lafayette Grand Café & Bakery din metropola americană, desertul care a înnebunit piața din SUA la mijlocul anului trecut adună cozi de clienți și la ușa celor două patiserii din Paris care îl produc începând din septembrie.

New York Roll este, practic, un trunchi de cilindru scurt (cu o grosime de aproximativ două degete), asemănător ca formă unei felii groase de ruladă. Este produs din foitaj super fraged și crocant, incredibil de contrastant și, totodată, compatibil cu crema care-l umple cu generozitate și cu glazura turnată cu dichis după libera creativitate a patiserului.

Cel mai râvnit desert de pe planetă, de savurat în tihnă sau on the go, este disponibil în magazinul Angeline Cake Boutique din Piața Victoriei (Str. Dr. Iacob Felix 59), București, la prețul de 27 lei.

"Să spui că New York Roll reinterpretează clasicul croissant este o mare nedreptate pentru acest produs atât de inovator, un adevărat exemplu pentru ce înseamnă arta patiseriei! Înțelegeți că fiecare mușcătură aduce un amestec dumnezeiesc de dulce și sărat, de crispy și molatec, de savori și texturi? Cred că singurul 'păcat' al acestui produs va fi că se termină și, la un moment dat, te poți simți vinovat că mai vrei unul, și-ncă unul, și-ncă unul... Devine repede un produs addictive, noi l-am încercat în străinătate și nu puteam să nu-l aducem pentru publicul nostru din România", a declarat Andreea Simion, CEO Angeline Cake Boutique.

New York Roll by Angeline Cake Boutique vine glazurat spectaculos și umplut cu una dintre cele cinci variante de cremă: vanilie și caramel, ciocolata și drip cu nuci caramelizate, mactha și zmeură, fistic, mango și fructul pasiunii. Pentru ca fiecare client să-și aleagă raportul dulce-sărat preferat, dar fiind indiscutabil fascinat de mixul de arome și textură de la prima mușcătură.

Despre Anegline Cake Boutique:

Angeline Cake Boutique, atelierul de cofetărie artizanală fondat în București de soții Andreea și Marius Simion a încheiat anul 2022 cu o cifră de afaceri de 1,7 milioane de lei. Compania a fost fondată în 2017. În prezent numără 1 Cake Shop, singurul din București unde poți vedea în direct procesul de producție, iar până la finele anului estimează să ajungă la 4 magazine. Pentru mai multe detalii, vizitați www.angelinecakes.ro .

