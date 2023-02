Cine este Dumitru Hermeneanu, concurentul de la Românii au talent?Bărbatul a emoționat o sală întreagă cu poezia dedicată soției

Ediția de vineri a emisiunii Românii au talent i-a ținut pe telespectatori și de această dată în fața micilor ecrane. Oameni talentați au făcut show în fața celor 4 jurați ai emisiunii, iar printre aceștia s-a remarcat Dumitru Hermîneanu, pensionarul în vârstă de 87 de ani din Zărnești.

Bărbatul a interpretat o poezie emoționantă dedicată regretatei sale soții, de care își aduce aminte cu ochii în lacrimi. Dumitru Hărmăneanu a fost actor la teatrul din Deva și a jucat alături de Stela Popescu, Radu Lian, Tică Heanea, potrivit protv.ro.

Pe lângă teatru, Dumitru Hărmăneanu a fost toată viața pasionat de muzică. Soția sa a lucrat ca secretară într-o întreprindere, dar a jucat și ea în câteva spectacole de teatru. Acum, bărbatul locuiește la Zărnești împreună cu fiul și cei doi nepoți ai săi.

"Eu mă bucur că am venit și că am sosit aici în bune condiții cu sănătatea și mă simt foarte bine că am vârsta de 87 de ani. Vreau să fie una dintre cele mai frumoase și senzaționale seri, când știu că sunt în fața milioanelor de oameni, și vreau să se bucure de ceea ce fac pe scenă. Am jucat pe scenă tot timpul, am fost la Deva actor, am fost coleg cu Stela Popescu, era o femeie extraordinară, am avut foarte multe spectacole în toată țara, am dus această muncă din plăcere, din dragoste și pentru oameni. Și asta m-a determinat să fiu și aici, la Românii au talent. Voința mea e mai puternică decât orice”, a povestit Dumitru Hermeneanu înainte să intre pe scenă.