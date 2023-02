GIULIA PINTEA, ARTISTA DE 12 ANI CARE A CUCERIT FRANȚA, ȘI-A VERNISAT PRIMA EXPOZIȚIE PERSONALĂ DIN ROMÂNIA

Pictorița și-a descoperit simțul artistic în muzeele Picasso.

București, 9 februarie 2023 - Artista Giulia Pintea a vernisat

luni, 6 februarie, la Centrul Internațional de Conferințe - Sala de

expoziții Constantin Brâncuși a Palatului Palamentului, prima

expoziție personală din România, intitulată „SIMFONIE ÎN

CULORI".



Pictorița de numai 12 ani, stabilită pe Riviera Franceză, de

origine română, dar cu naționalitate canadiană și italiană, a

atras atenția mediului artistic din țara care a dat lumii unii

dintre cei mai mari pictori din istoria artelor frumoase. A avut

expoziții personale pe toată Coasta de Azur, în Anglia, Germania

și Spania.



A fost eleva cunoscutului pictor francez conteporan José Curti,

remarcat pentru creațiile sale abstracte, semi-figurative, care

omaginază imaginarul prin mixarea unor culori mereu surprinzătoare.



Chemarea Giuliei căre artă s-a declanșat când a vizitat, la

vârsta de 6 ani, Muzeele Picasso. _„La 6 ani am fost cu mama să

vizităm Muzeele lui Picasso. Am fost impresionată de simplicitatea

unui tablou. Și am întrebat-o pe mama dacă chiar era opera lui

Picasso, pentru că și eu puteam să desenez la fel. Și mi-am luat

carnetul și creionul și m-am așezat pe jos și am copiat tabloul.

Când am terminat de copiat am întrebat-o pe doamna care lucra acolo

ce se întâmplă dacă cineva copiază tabloul lui Picasso, și ea

mi-a răspuns <Va deveni un mare artist>. A fost pentru mine un

miracol, un destin. Cum a zis doamna aia, chiar asta s-a întâmplat!

Eu am desenat – am copiat un tablou al lui Picasso și am devenit o

artistă. În aceeași zi am devenit o artistă! E un miracol, e

destinul care m-a ajutat", mărturisește Giulia.



Fiecare tablou al ei este un concert pe pânză în care vibrațiile

instrumentelor muzicale sunt reprezentate de culori. Limbajul său

semi-abstract, dar vibrant este ca o poartă de intrare către

grădina misterelor.



Expoziția „SIMFONIE ÎN CULORI" semnată Giulia Pintea oferă

privitorului accesul la o taină: cea a sincronizării dintre două

lumi în oglindă, imaginarul și realul.



Pentru actrița aspirantă care a atras atenția mediului artistic din

Franța, intrând deja în circuitul galeriilor de artă, pictura

reprezintă un catharsis, o epifanie prin care vrea să aducă bucurie

celorlalți. Giulia Pintea își donează o parte din lucrări pentru

cauze umanitare în sprijinul copiilor defavorizați. „Toate

emoțiile mele le transmit prin tabloul meu. Vreau ca tablourile mele

să aducă fericire și bucurie, să dau fericire acolo unde e

nevoie", mai spune Giulia. Artistaeste pasionată și de teatru,

balet, pian, arta circului și canto, domenii în care a fost

distinsă cu premii.



Creațiile sale fac parte din colecții private atât din Franța,

cât și din Anglia, Irlanda, SUA, Franța și Noua Zeelandă.



Vernisajul de la Palatul Parlamentului a fost găzduit de Roxana Gabor

Iliescu, în prezența pictorului francez José Curti, și s-a bucurat

de momente artistice realizate de copiii de la Miniton și Funny

Circus. Expoziția artistei va fi deschisă toată luna februarie la

Palatul Parlamentului.

Vizionare placuta