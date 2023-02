Tensiuni și nervi întinși la maxim în noua ediție Survivor! Doc, noi reproșuri primite din partea colegilor

Ediția din seara zilei de 20 februarie nu a fost deloc una liniștită, ci încărcată de tensiuni și conflicte. Faimoșii au avut de făcut reproșuri unul față de celălalt, iar cuvintele dure au continuat și la consiliu.

Concurenții s-au atacat între ei, iar Doc a fost cel care a spus direct, așa cum s-a obișnuit, tot ce avea pe suflet. Remus Boroiu l-a acuzat pe Doc că nu are un comportament pe măsura a ceea ce spune și că folosește cuvintele așa cum își dorește, spre beneficiul său.

„Am observat că foarte rar stă în spatele vorbelor lui. Nu are acea conduită, acea conduită, este ca un copil mic. Când câștigă unm punct vrea să facă din asta cel mai important eveniment din joc. Zbura ca un țânțar, el a ținut morțiș să se facă un martir. Acest om nu are același comportament și sufletul său nu e așa curat și frumos precum vorbele lui”, a spus Remus Boroiu la consiliul de nominalizare de la Survivor, potrivit Fanatik.

Și Kamara l-a acuzat pe Doc de lipsă de diplomație și i-a explicat ce anume îl deranjează la comportamentul său. Doc nu a vrut să asculte explicațiile lui Kamara și l-a acuzat de victimizare.

Colegii l-au pus pe Doc la zid și i-au reproșat că este lipsit de diplomație, după ce au câștigat proba în fața Războinicilor.

„Of, Doamne, ce ar fi Survivor fără egouri? N-am mai fi noi, n-am mai putea să ne mișcăm atât de îngrădiți de noi înșine pe aici. E normal ca Ștefania s-o fi luat așa, mă așteptam la reacția ei”, a spus Doc.

Și Ștefania a fost deranjată de comportamentul lui Doc și nu s-a ferit să vorbească despre atitudinea colegului său.

„Mie mi se pare că el vine și îngroapă toată echipa, așa pe rând. Ne-a luat pe fiecare. Kamara nu e ok, zice că nu are nimic personal cu mine.

Ba da, are, pentru că nu e prima oară când se leagă de orice zic eu. Și de aia probabil îl deranjează că multe chestii i le zic direct în față, ceea ce simt”, a spus concurenta.