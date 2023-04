Îndrăgostit deopotrivă de mare, dar și de munte (acolo unde conduce unul dintre cele mai profitabile business-uri de turism de pe Valea Prahovei), omul de afaceri Caius Covrig a ales ca, zilele acestea, să se relaxeze pe una dintre cele mai scumpe plaje din lume, Seven Mile Beach, situată în Insulele Cayman.

După ce și-a dus la bun sfârșit întâlnirile de afaceri, pe care le avea stabilite în agendă la New York, afaceristul din România și-a continuat extinderea business-urilor și în Insulele Cayman. Totodată, acesta a preferat și să se bucure de soare și puțin timp liber, dar și să investeasca milioane de euro, atât în proiecte, cât și plăceri personale care îl ajută să se remonteze pentru noua perioadă care se anunță a fi extrem de solicitantă.

Pe lângă business-urile pe care le are deja pe Valea Prahovei, tânărul antreprenor pregătește o nouă lansare în zona turistică, al doilea mare proiect, un hotel de 5 stele situat tot pe Valea Prahovei.

Până atunci, însă, își ține la curent fanii pe pagina de Tik-Tok cu experiențele din proiectele profesionale, dar și cu vacanța de 5 stele pe care o petrece pe Seven Mile Beach.

„Suntem pe plaja Seven Mile Beach din insulele Cayman, plasată în top 3 cele mai apreciate plaje din lume. Ce poate fi mai frumos decât să mergi pe plaja, la ora 7 dimineața, să auzi oceanul și să te conectezi cu natura?”, transmite omul de afaceri român, Caius Covrig.

Seven Mile Beach este o plajă în formă de semilună lungă, cu nisip coral la capătul vestic al insulei Grand Cayman, iar o cazare, aici, la cel mai ieftin hotel, costă 1500 de dolari pe noapte.

Seven Mile Beach este recunoscută pentru frumusețea sa, în 2015 fiind desemnată „The Caribbean’s Best Beach”, de către Caribbean Travel and Life Magazine.