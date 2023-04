Alin Chirilă a părăsit competiția Survivor! Primele declarații ale luptătorului MMA

Luptătorul MMA, Alin Chirilă a fost eliminat de la Survivor, în ediția de miercuri seară. Concurentul a părăsit definitiv Republica Dominicană, după ce a fost nominalizat alături de Carmen Grebenișan.

Carmen a fost alegerea colectivă a tribului, iar Alin Chirilă a primit votul din partea lui Robert Moscalu, cel care a deținut colanul de imunitate. În final, telespectatorii l-au votat pe Alin Chirilă pentru a părăsi competiția din Dominicană.

În timp ce Carmen Grebenișan se bucura că nu a fost eliminată, luptătorul MMA și-a deschis sufletul și a făcut primele declarații despre experiența trăită la Survivor.

„Da, domnul Dan. Să vă spun sincer am simțit-o. Am avut un sentiment care mi-a prezis oarecum acest moment. Exact înainte de jocul de imunitate câștigat de Robert, cu o zi înainte, am visat toată această schemă și așa s-a și întâmplat. Am zis că nu e real, dar exact așa s-a întâmplat.

Concurentul a continuat și le-a spus celor prezenți că s-a distrat în competiție și că a făcut doar ceea ce a simțit.

„Eu am făcut tot ce am simțit să dau bine pentru mine. Persoana cea mai importantă sunt eu. M-am distrat la Survivor, totul e intens, am luat uneori totul în glumă, apoi în serios, am trăit momentele așa cum mi-am dorit. (…)

Eu voi rămâne exact așa cum sunt, cum am fost și acasă așa am fost și aici, pentru că sunt unic. Regret că am ajuns așa de departe la cearta cu Robert, probabil că trebuia să o aplanez. (…) Îmi pare rău dacă am supărat pe cineva, nu a fost din suflet, nu a fost cu răutate, a fost o reacție de moment, sub presiunea jocului, foamei, poate am greșit față de mai multe persoane de aici, îmi cer scuze, eu am fost într-o competiție aici, nu am nimic personal cu ei”, a încheiat luptătorul.