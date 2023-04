Dinu Maxer, declarații neașteptate despre noua lui iubită: Ce înseamnă prea devreme?

Dinu Maxer și fosta lui parteneră de viață, Deea, au avut o relație care a durat în jur de 18 ani, timp în care au reușit să facă foarte multe lucruri împreună, inclusiv să aducă pe lume doi copii, care la momentul actual sunt pe primul loc pentru fiecare dintre ei. Aceștia au decis să se despartă din mai multe motive, unul dintre acestea fiind legat de diferența de vârstă dintre ei, dar acesta nu este singurul zvon care a apărut legat de despărțirea.

„Ce înseamnă prea devreme? Ultima dată când am îmbrățișat-o pe Deea a fost în martie. Devreme nu este chiar consider că am ținut coada suferinței mele. Ne cunoaștem de foarte puțin timp, ea nu este persoană publică și este normal să-și dorească discreție. Am fost la o prietenă la zi de naștere, nu ne așteptam să apară imagini. Dacă relația va evalua în sensul bun atunci își va asuma expunerea publică. Ăsta este stadiul.”, a declarat Dinu Maxer, la Antena Stars.