Totul despre noua iubită a lui Dinu Maxer! Ada este o tânără afaceristă, iar anul trecut a divorțat de fostul soț

Dinu Maxer iubește din nou, la o lună de la divorțul de mama copiilor săi. Artistul nu a stat prea mult pe gânduri și a trecut direct la acțiune. Deși nimeni nu se aștepta ca fostul soț al Deei Maxer să intre atât de repede într-o nouă relație, mai ales că el însuși mărturisea cât de mult suferă, iată că lucrurile au luat o altă întorsătură.

Dinu Maxer a confirmat relația cu noua lui iubită, Ada, și se pare că deja le-a prezetat-o prietenilor săi. Cei doi s-au cunoscut în club, iar click.ro a publicat primele fotografii cu femeia care i-a făcut inima lui Dinu Maxer să bată din nou.

Potrivit sursei citate mai sus, tânăra are 30 de ani, a divorțat anul trecut după 6 ani de căsnicie și are o afacere în domeniul înfrumusețării.

„Ada este din Târgu Jiu, dar stă în București. Din câte știu, ea are un salon de înfrumusețare la București și pune gene false. A fost și măritată, dar a divorțat acum câteva luni. Nu are copii împreună cu fostul soț. Nu știu ce scrie la ea pe Facebook, de minister, cum că a lucrat la vreun minister, habar nu am, cred că o fi făcut vreo școală pe acolo și a pus ea așa.

Nu are 36 de ani cum se zice, este mult mai mică. Are 29-30 de ani, atât! Pe fostul soț îl cheamă Mihai și a stat șase ani cu el. Din câte știu, el și familia lui aveau ceva apartamente, blocuri împreună. Construiau mai exact! Din câte am înțeles, Mihai cumpăra casele, le făcea, după care le scotea la vânzare, iar părinții lui se ocupau de construirea de blocuri. Fostul soț de care a divorțat Ada anul trecut s-a recăsătorit anul acesta cu o altă persoană. El și-a refăcut viața personală”, a spus o sursă apropiată a lui Dinu Maxer, pentru Click.