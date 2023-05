Dinu Maxer și Ada s-au despărțit? Fostul soț al Deei Maxer, ghinionist în dragoste!

Potrivit spynews.ro, Dinu Maxer și noua lui iubită, Ada, s-ar fi despărțit. După ce în urmă cu două săptămâni, artistul a confirmat că este într-o nouă relație după divorțul de Deea Maxer, iată că acum este din nou un bărbat singur.

Ghinionul în dragoste pare să îl însoțească pe Dinu Maxer, care s-ar fi despărțit de iubita cu care s-a afișat de câteva ori într-un club din Capitală. Potrivit spynews.ro, informațiile cu privire la separarea celor doi au venit din partea cercului de apropiați ai lui Dinu.

Nu se știe cum arată femeia perfectă pentru artist, cert este că nu a găsit-o încă, iar Dinu este în continuare un bărbat liber, care își dorește să își refacă viața după divorțul de mama copiilor săi.

Dinu Maxer a întâlnit-o pe Ada la doar câteva zile după ce acesta a semnat actele de divorț. Cei doi au trăit o poveste de iubire, iar artistul a confirmat relația la Antena Stars. Tot el a menționat că nu este prea devreme pentru a-și reface viața.

"Ce înseamnă prea devreme? Ultima dată când am îmbrățișat-o pe Deea a fost în martie. Devreme nu este chiar consider că am ținut coadă suferinței mele. Ne cunoaștem de foarte puțîn timp, ea nu este persoană publică și este normal să-și dorească discreția"., a declarat artistul.