Îl mai știi pe Adrian Țuțu, primul câștigător Românii au talent? Cu ce se ocupă în prezent?

Adrian Țuțu a rămas în inima telespectatorilor, fiind primul câștigător "Românii au talent". În anul 2011, la doar 19 ani, Adrian Țuțu a câștigat marele premiu al primei ediții a emisiunii, fiind votat în număr mare de către publicul de acasă. Tânărul i-a impresionat pe telespectatori cu povestea sa de viață, dar și cu piesa pe care a scris-o și compus-o de unul singur, aceasta devenind imnul neoficial al emisiunii "Românii au talent".

Adrian Țuțu a locuit în ultimii doi ani în orașul natal, Focșani, iar acum a revenit în Capitală, pentru a demonstra cât este de talentat. Cu banii câștigați de la show-ul de la ProTv, el a reușit să își împlinească unul dintre cele mai mărețe vise, acela de a avea propriul său studio de înregistrări.

Tânărul continuă și în prezent să meargă pe drumul muzicii și este foarte activ în mediul online. Adrian Țuțu are un canal de Youtube și își dorește să devină producător muzical. Mai mult, el are și un studio foto-video, un alt domeniu de care este pasionat și din care își câștigă banii.

„Pe plan profesional am reușit să construiesc propriul studio, Mycrewmusic, unde intenționez să fiu producător muzical pentru mai mulți artiști din industrie. Tot aici am ridicat și un studio foto-video pentru marketing online.

Lucrez la ceva material, Pregătesc niște videoclipuri, pe lângă am dezvoltat și o firmă de personalizat și de design interior, tricouri, căni, tablori, canvas, cărți de vizită etc., alături de cel mai bun prieten din copilărie BEST ÎN TOWN. Am luat o mică pauză din online o perioad, ca să le pot face pe toate așa cum îmi doream, dar în perioada asta am lucrat la foarte multe piese pentru că fără muzică nu pot să stau.

Chiar dacă platformele de muzică se mișcă mai greu, o să vin cu niște lansări frumoase!”, a declarat Adrian Țuțu, primul câștigător de la Românii au talent, pentru publicația libertatea.ro.