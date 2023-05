Fanii Roxanei Vancea în alertă! Vedeta este doar piele și os! Ce se întâmplă în viața fostei asistente tv?

Roxana Vancea și-a îngrijorat fanii, după publicarea celor mai recente fotografii cu ea. Vedeta se află într-o vacanță în Dubai, alături de partenerul ei de viață, Dragoș Paiu, și de cei doi copii ai lor. Roxana Vancea este doar piele și os, iar ultimele imagini au stârnit un val de controverse în mediul online.

Internauții știu faptul că fosta asistentă tv are un stil de viață sănătos și că practică mult sport. Totuși. Roxana nu a mai fost niciodată atât de slabă. Ea a fost contactată de click.ro și a mărturisit câte kilograme are în prezent. Mai mult, vedeta a mărturisit că își dorește să se mai îngrașe, însă nu reușește.

"În prezent am 45 de kilograme la o înălțime de 1.63 cm, sunt o persoană scundă. Acum mănânc orice, în momentul de față, pentru că îmi doresc să mă îngraș 3/4 kilograme, însă nu reușesc. Atunci când eram „vecina” de la “Neața cu Răzvan și Dani” aveam 50 de kilograme, dar nu făceam sport, doar ce făceam la facultate și cam atât.

În trecut, când eram mai grăsuță, am avut singur an în care m-am dereglat hormonal și m-am îngrășat 12 kilograme, pe care le-am dat după aia jos în următoarele șapte luni. În rest sunt slabă de când mă știu, nu atât de slabă ca acum, dar tot timpul am avut undeva la 49/50 kilograme”, a declarat Roxana Vancea pentru sursa citată.