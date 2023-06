Daciana Sârbu, despre dificultățile trăite cu fetița adoptată: Cu răbdare și iubire, totul a mers pe drumul cel bun...

Daciana Sârbu și Victor Ponta au devenit părinții Mariei, o fetiță pe care au adoptat-o dintr-un centru de plasament, în anul 2020. Adaptarea micuței la o viață normală nu a fost una ușoară, iar provocările nu au întârziat să apară. Cei doi mai au o fetiță, Irina, și un băiat, Andrei, din căsnicia anteroară a politicianului .

Procesul de adopție a fost unul greoi, însă și adaptarea fetiței a fost plină de dificultăți. Daciana Sârbu a apelat la ajutorul unui psiholog și a mărtursit că cel mai greu i-a fost Mariei să intre în ritmul normal de la școală.

Soția lui Victor Ponta a povestit în podcastul lui Mihai Morar că decizia adopției unui copil a fost luată în familie. Ea s-a sfătuit cu cei doi copii înainte de a face acest pas.

„În momentul în care am luat decizia împreună cu copiii, lucrurile au mers natural. Andrei a spus că e pregătit să îi dea camera lui. Irina a spus că vrea să fie fată şi să nu-i dăm camera ei. Ea şi-a dorit mult o soră şi era fericită. Nu ştia ce o aşteaptă exact, dar având suportul lor, lucrurile au mers şi mai uşor. E nevoie de multă iubire şi multă atenţie. Trebuie să fii bine, să ai în jur oameni care să te sprijine şi poţi să muţi munţii. Dacă ai un partener care îţi dă curaj poţi. Am luat decizia când eram toţi.” a declarat Daciana Sârbu.

Ea a mai povestit și cum a fost prima întâlnire cu micuța Maria. Ea a fost convinsă că fetița va fi în familia sa, mai ales că i se pare că seamănă foarte mult cu Victor Ponta.

„Când am văzut-o prima dată, mi s-a părut că seamănă cu Victor. Eu am găsit un chip care radia bucuria. E cel mai vesel copil, le-am spus că nu dorim să mai vedem pe altcineva. Am văzut-o pe Maria şi am mers mai departe cu gândul că nimic rău nu are ce să se întâmple”, a mai declarat Daciana Sârbu.