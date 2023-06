Denis Roabeș, solistul trupei The Motans a plecat de la Vocea României! Motivul pentru care a încheiat colaborarea

Denis Roabeș, solistul trupei The Motans le-a scris internauților un mesaj, prin care le-a explicat motivele care stau la baza plecării acestuia de la emisiunea Vocea României. Artistul și-a anunțat plecarea de la concursul de talente și a menționat că urmează o perioadă cu numeroase proiecte pentru el, dar și surprize pentru fani.

Denis Roabeș își dorește să înceapă un turneu național și să aibă cât mai multe concerte, peste tot prin țară, începând cu această toamnă.

„De obicei îmi place să scriu texte lungi și care să cuprindă cât mai în detaliu diverse sentimente și trăiri ce se află în spatele anumitor decizii. Dar azi, cumva, simt nevoia să fiu mai direct și la obiect. Așadar, am câteva vești pentru voi. În toamnă, îmi doresc să lansez un album nou și să pornesc într-un turneu The Motans, unul special, primul din ultimii 3 ani.

Venim să ne vedem! După cum vă puteți imagina, e o muncă imensă care stă în spatele acestor provocări, una pe care am început-o deja de ceva vreme. Aceste lucruri au dus însă la o concluzie. Nu voi mai putea continua în rolul de antrenor la Vocea României. Vreau să mulțumesc pe această cale întregii echipe Vocea României, colegilor de scaun și oamenilor de acasă. A fost o experiență foarte frumoasă, din care am învățat incredibil de multe și am avut norocul să-mi fac prieteni noi.", a scris solistul trupei The Motans, pe pagina sa de socializare.