O mai ții minte pe Mary Tănase, celebră pentru expresia Nu apă? Uite cât de mult s-a schimbat și cu ce se ocupă în prezent

Mary Tănase este una dintre cele mai cunoscute personaje din România, iar expresiile sale sunt și acum virale, după 5 ani de la difuzarea emisiunii la care a participat. Mary Tănase a fost prezentă în emisiunea Schimb de mame de pe Primatv, acolo unde s-a remarcat pentru spiritul său liber și dezinvolt, dar mai ales pentru expresiile sale, care au stârnit multe râsete în online.

Pe departe cel mai viral moment este acela când Mary Tănase s-a întristat și chiar a început să plângă atunci când a aflat că cei doi copii ai familiei de schimb primesc apa și sandwich în pachetul pentru școală.

„Am aflat de la prieteni că se tot postează pe Facebook videoclipuri cu mine și am căutat să vad despre ce este vorba. Trecuse un an de la emisiune și am și uitat de această experiență. M-au amuzat teribil glumele făcute pe seama mea și chiar am râs la aproape toate. Nu înteleg totuși de ce oamenii se miră că eu nu le dau apă copiilor, chiar asta fac. Nu văd nimic rău în asta!”, spunea Maria Tănase în 2019, pentru Huff.