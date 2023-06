Primul lucru pe care Irinel Columbeanu l-a făcut după ce s-a întors din America! Afaceristul nu își mai văzuse fiica de 5 ani

Irinel Columbeanu a revenit în România, după ce, pe 14 iunie, el a plecat în America la fiica lui, Irinuca. Omul de afaceri nu și-a mai văzut fiica de 5 ani, iar această călătorie era așteptată cu mult entuziasm.

Columbeanu a zburat către California și a fost cazat la un hotel local, toate cheltuielile fiind suportate de iubitul Monicăi Gabor, Mr. Pink. În holul hotelului s-a întâlnit cu Irinuca și a fost surprins să vadă cât de mult a crescut în acești ultimi ani.

„Am fost foarte impresionat să merg cu ea la volan, ca să zic așa, adică ea fiind la volan și eu pe lângă ea. De asemenea, am apreciat faptul că ea conduce foarte bine. Eu i-am spus să nu conducă prea repede, să fie atentă și am observat că este ajutată de sistemele mașinii pe care o conduce. Am făcut multe drumuri alături de Irina și am observat că se descurcă foarte bine”, a declarat acesta.