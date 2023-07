Pet Yoga: Beneficii pentru sănătatea ta și a animalului de companie

Pentru părinții de pisici și câini, inițiativa Perfect Fit îi încurajează să încerce poziții simple de yoga alături de animăluțele lor. Aceste poziții contribuie nu doar la formarea unei rutine zilnice sănătoase, ci și la crearea unei atmosfere de relaxare și armonie în casă.

Activitatea fizică zilnică este esențială pentru menținerea sănătății noastre și a animalelor de companie. Patrupezii în special au nevoie de mișcare și distracție în rutina lor, iar un stil de viață activ îi ajută să-și mențină o greutate optimă și să prevină riscul de obezitate și alte afecțiuni. Cu un nivel adecvat de mișcare, animalele devin mai jucăușe și, cel mai important, mai sănătoase. În plus, există o multitudine de activități pe care părinții de patrupezi le pot face împreună pentru a consolida relația lor.



În ultima perioadă, Pet Yoga câștigă tot mai multă popularitate în întreaga lume și are un efect deloc de neglijat asupra bunăstării oamenilor. Practicarea yoga în compania animalelor de companie oferă o oportunitate excelentă de a petrece timp de calitate alături de acestea, iar yoga în sine este bine-cunoscută pentru efectele sale de relaxare și eliberare a stresului. Adăugând animalele în sesiunile de yoga, ne putem bucura de toate beneficiile fizice și emoționale pe care le oferă această practică, în timp ce dezvoltăm și flexibilitatea, mobilitatea și rezistența patrupezilor.



Pentru părinții de pisici și câini, inițiativa Perfect Fit îi încurajează să încerce poziții simple de yoga alături de animăluțele lor. Aceste poziții contribuie nu doar la formarea unei rutine zilnice sănătoase, ci și la crearea unei atmosfere de relaxare și armonie în casă. Perfect Fit, ca brand, promovează sănătatea întregului organism. Încurajarea practicării Pet Yoga face parte din această filozofie, oferind oamenilor și animalelor de companie o modalitate minunată de a-și îmbunătăți bunăstarea fizică și emoțională.



Pet Yoga are multiple beneficii pentru sănătatea noastră și a animalelor de companie. Aceasta nu doar că ne ajută să ne relaxăm și să ne eliberăm de stres, dar contribuie și la creșterea legăturii emoționale dintre noi și animalele noastre. În timp ce practicăm yoga alături de acestea, ne simțim mai conectați și mai aproape de ele, consolidându-se astfel relația noastră. De asemenea, activitatea fizică combinată cu mișcările de yoga contribuie la menținerea sănătății cardiovasculare și a sistemului musculo-scheletic al ambelor părți implicate.



Am încercat și eu această experiență și pot să spun că m-am îndrăgostit de clasa de yoga care se desfășoară împreună cu cățelușii. Alături de Alexandra Constantin, instructor specializat în pet yoga, și de prietenii cățelușilor de la Perfect Fit, m-am relaxat la o sesiune super simpatică, în care m-am încărcat pozitiv și care mi-a schimbat starea de spirit la 360 de grade.

„Astfel de evenimente scot din rutina zilnică atât omul, cât și câinele, iar asta mi se pare extrem de important. M-am alăturat proiectului Perfect Fit pentru că mi-a plăcut ideologia lor de a se adresa sănătății mintale, nu doar a sănătății fizice. Mișcarea și joaca sunt extrem de importante. Este esențial ca patrupezii să se joace, pentru că joaca este opusă cu frica. Dacă avem un câine despre care cineva îmi zice că nu se joacă, primul lucru la care mă gândesc este că îi este frică. Acest tip de eveniment este deosebit de important pentru că îl încurajează pe om să facă ceva ce lui îi place, în prezența unui animal, care știm că o să îl ajute și mai mult să se destreseze din acea perspectivă a oxitocinei, care este hormonul fericirii. Iar pentru câine este extrem de important acest tip de mișcare pentru că reprezintă un fel de socializare. Patrupedul vine în prezența altor oameni, în context pozitiv, toată lumea este calmă, toată lumea cam știe ce vrea și asociază prezența omului sau mersul în oraș cu ceva pozitiv.” - Vlad Vancia, specialist în comportamentul animalelor. Citește și: Cum a crescut, in 8 ani, cel mai mare salon canin din Bucuresti:

Practicarea yoga împreună cu patrupezii noștri nu doar că ne ajută să ne menținem în formă și să ne relaxăm, ci întărește și legătura noastră cu acestea.

Pet Yoga este o modalitate minunată de a aduce armonie și sănătate în viața noastră și în viața animalelor noastre de companie, și ar trebui să fie explorată de toți iubitorii de animale și practicanții de yoga.

Părinții de feline și căței se pot alătura inițiativei Perfect Fit și pot încerca astfel cele 7 poziții de yoga simple alături de animăluțele lor, care ajută la formarea unei rutine zilnice, dar și la relaxare și armonie în casă.

Pet Yoga este o continuare firească a filosofiei brandului Perfect Fit™, născută din dragul și grija față de prietenii noștri cu blăniță și codiță.

