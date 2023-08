Un nou sezon de KINOdiseea Open Air la București, între 22 august și 3 septembrie

Ediția aniversară a KINOdiseea – Festivalul Internațional de Film pentru Publicul Tânăr deschide sezonul cu numărul 15 în București, în Parcul Obor, în perioada 22 august - 3 septembrie. Evenimentul aduce pe marele ecran din aer liber douăsprezece filme pentru copii, pelicule și animații educative perfecte pentru o seară petrecută împreună cu întreaga familie.

Pe lângă proiecțiile de film care încep în fiecare seară la ora 20:00, toate destinate audienței generale, publicul va avea ocazia să participe la ateliere de creație și educație cinematografică, spectacole de jonglerii și magie și un târg de produse handmade, care va avea și o zonă gastronomică. Accesul la toate evenimentele din cadrul KINOdiseea Open Air, ediția non-competițională a KINOdiseea – Festivalul Internațional de Film pentru Publicul Tânăr este gratuită iar programul complet este disponibil pe Facebook și pe site.

Programul este:

22 august - Motanul încălțat: Ultima dorință / Puss in Boots: The Last Wish, Regia: Joel Crawford, Januel Mercado, AG, animație, 101 min.

Sinopsis: Îndrăznețul haiduc Motanul încălțat descoperă că pasiunea lui pentru pericol și nesocotirea față de siguranță și-au pus amprenta pe sănătatea lui. Motanul a distrus opt din cele nouă vieți ale sale, deși a pierdut numărătoarea pe parcurs. Recuperarea acelor vieți îl va trimite pe Motanul încălțat în cea mai mare aventură de căutare de până acum. El pornește într-o călătorie epică în Pădurea Neagră pentru a găsi legendara Ultimă Dorință și a-și restabili viețile pierdute.

23 august - Babe - Cel mai curajos porc din lume – Regia Chris Noonan, AG, 80 min.

Sinopsis: Babe este un porcușor care nu-și cunoaște locul în lume. Cu un grup ciudat de prieteni, ca Ferdinand, rața ce se crede cocoș, sau Fly, câinele căruia i se adresează drept "mamă", Babe își dă seama că poate deveni cel mai renumit porcușor ciobănesc din toate timpurile iar fermierul Hogget este conștient de acest lucru. Cu ajutorul câinelui ciobănesc și al oilor, Babe învață că un porcușor poate deveni orice își dorește.

24 august - Povestea unui rechin / Shark Tale - Regia: Bibo Bergeron, Vicky Jenson, Rob Letterman, AG, animație, 90 min.

Sinopsis: Oscar este un pește mic care vorbește mult și repede și ale cărui vise mărețe îl poartă mereu spre zonele fierbinți și periculoase ale Oceanului. Lenny este un rechin mare alb cu un secret foarte sensibil: este vegetarian! Când o minciună gogonată îl propulsează pe Oscar în postura de erou iar adevărul despre Lenny poate ieși în orice moment la suprafață transformându-l într-un paria al speciei, cei doi devin neașteptat de apropiați.

25 august – Cronicile din Narnia: Prințul Caspian / The Chronicles of Narnia: Prince Caspian, Regia: Andrew Adamson, AG, 150 min.

Sinopsis: Filmul păstrează șirul întâmplărilor din momentul în care Peter, Susan, Edmund și Lucy Pevensie sunt chemați din nou în Narnia pentru a se lupta cu dușmanul care îi amenință pe locuitorii acestui ținut. În lipsa lor, timp de aproape 1300 de ani, Vremea de Aur a Narniei s-a stins, devenind o simplă legendă. Animalele magice, vorbitoare, și făpturile mitice ale acestui ținut abia dacă au supraviețuit în poveștile telmarnienilor, o rasă de oameni condusă de nemilosul Rege Miraz. Puternicul leu Aslan nu a mai fost văzut de o mie de ani.

Cei patru frați au fost aduși în Narnia de Caspian, tânărul moștenitor al tronului telmarnian, ținut prizonier, care vrea să îl înfrunte pe maleficul său unchi Miraz și să-și recapete astfel locul de drept la tron.

26 august - Cartea vieții / The Book of Life – Regia: Jorge R. Gutierrez, AG, animație, 95 min.

Sinopsis: Filmul este descris drept o variantă animată a poveștii de dragoste dintre Romeo și Julieta, plasată de această dată în timpul sărbătorii Zilei Morților. Scenariul îl are în centru pe Manolo, un tânăr chinuit atât de dorința de a împlini așteptările familiei, cât și de a-i face pe plac inimii. Până să aleagă calea pe care să o urmeze, se îmbarcă într-o aventură incredibilă, ce-l poartă în trei lumi fantastice în care trebuie să-și înfrângă cele mai profunde temeri.

27 august - Super Mario Bros: Filmul / The Super Mario Bros. Movie, Regia: Aaron Horvath, Michael Jelenic, AG, animație, 92 min.

Sinopsis: De la Nintendo și Illumination vine un nou film de animație bazat pe universul Super Mario Bros, regizat de colaboratorii la Teen Titans Go! și Teen Titans Go! To the Movies, după un scenariu de Matthew Fogel (The LEGO Movie 2: The Second Part, Minions: The Rise of Gru). Filmul îi are în distribuție pe Chris Pratt în rolul lui Mario, pe Anya Taylor-Joy în rolul Prințesei Peach, pe Charlie Day în rolul lui Luigi și pe Jack Black în rolul lui Bowser.

29 august - Aventuri până la Lună și înapoi / Moonbound, Regia: Ali Samadi Ahadi, AG, animație, 85 min.

Sinopsis: Când Peter pornește într-o călătorie magică pentru a o salva pe surioara sa, Anne, trebuie să înfrunte un teritoriu misterios: Luna! Anne a fost răpită de maleficul Om al Lunii atunci când a încercat să-l ajute pe gândacul dl Zoomzeman în căutarea soției sale. În aventura sa fantastică, Peter aterizează pe Pajiștea Stelară, unde îl întâlnește pe somnorosul domn Sandman. El știe că, doar la cina Zânei Nopții din castelul din nori, pot afla unde este Anne - dar nu sunt suficiente locuri pentru toată lumea. Așa că se alătură cursei nebunești de-a lungul Căii Lactee împotriva celor cinci Spirite ale Naturii: Uriașul Furtunii, Vrăjitoarea Fulgerului, Henry Grindină, Vrăbioiul Ploios și Mama Ger...

30 august - Familia Crood / The Croods, Regia: AChris Sanders, Kirk De Micco, AG, animație, 98 min.

Sinopsis: Comedia animată urmărește prima familie modernă a lumii pe parcursul călătoriei lor de-a lungul vieții. Atunci când peștera care le fusese casă este distrusă - împreună cu restul lumii lor - familia Crood este obligată să pornească în prima călătorie pe drumul (sau calea) familiei. Zguduiți de conflicte generaționale și întorsături seismice, Familia Crood descoperă o lume nouă incredibilă, plină de creaturi fantastice și un viitor cum nici nu-și imaginaseră vreodată.

31 august - Jucăria nouă / Le nouveau jouet, Regia: James Huth, AG, 112 min.

Sami trăiește fericit într-un cartier din suburbii alături de soția sa, care așteaptă un copil. Pentru a asigura nevoile viitoarei familii, Sami se angajează ca paznic de noapte într-un magazin cu produse de lux, deținut de Philippe Etienne, cel mai bogat om din Franța. De ziua fiului său, Alexandre, Philippe inaugurează raionul de jucării al magazinului și îi spune acestuia că poate lua orice își dorește. Alexandre îl alege pe Sami drept noua sa jucărie.

Filmul este inspirat de comedia clasică „Le Jouet” din 1976, regizată de Francis Veber.

1 septembrie - Cronicile din Narnia: Călătorie pe mare cu Zori-de-Zi / The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader, Regia: Michael Apted, AG, 115 min.

Sinopsis: Lucy și Edmund Pevensie se întorc în Narnia împreuna cu verișorul lor, Eustace. De data aceasta, Peter și Susan nu vor mai intra în lumea magică a Narniei, pentru că ei, după cum Aslan le-a spus, au crescut, dar vor putea să-l găsească în lumea reală pe el, pe Aslan. Cei trei, Lucy, Edmund și Eustace îl vor întâlni pe Prințul Caspian într-o călătorie dincolo de mare, la bordul navei regale, The Dawn Treader. În decursul drumului se întâlnesc cu dragoni și alte personaje fantastice, dar și cu un grup de războinici, până la ajungerea lor la marginile lumii.

2 septembrie - Mary Poppins revine / Mary Poppins Returns, Regia: TRob Marshall, AG, 130 min.

Sinopsis: Michael (Ben Whishaw) și Jane (Emily Mortimer) au crescut și sunt adulți. Michael, cei trei copii ai săi și menajera lor, Ellen (Julie Walters), locuiesc pe strada Cherry Tree Lane. După ce Michael suferă o grea pierdere personală, enigmatica dădacă Mary Poppins (Emily Blunt) reintră în viața familiei Banks și, împreună cu veșnic optimistul aprinzător de felinare stradale Jack (Manuel Miranda), își folosește abilitățile magice unice pentru a ajuta familia Banks să redescopere bucuria și uimirea care lipseau din viața lor. Pentru asta, Mary Poppins le face cunoștință copiilor cu câteva personaje caraghioase și amuzante, inclusiv cu excentrica ei verișoară Topsy (Meryl Streep).

3 septembrie - Parcul de distracţii / Wonder park, Regia Dylan Brown, animație, 85 min.

Sinopsis: June, o fetiță cu o imaginație bogată, face o descoperire incredibilă: parcul de distracții la care visează devine realitate. Plin de cele mai nebunești atracții conduse de animale amuzante, distracția nu se termină niciodată. Dar când apar problemele, June și prietenii ei blănoși încep o călătorie de neuitat ca să salveze parcul.

Târgul de la KINOdiseea Open Air aduce și anul acesta multe surprize de gustat sau de luat acasă, în fiecare zi de vineri, între 17:00 – 20:00 și în weekend, între 11:00 – 20:00. De marți până duminică, vor avea loc de la ora 17:00 ateliere de colorat, de reciclare creativă și de educație cinematografică dar și momente de facepainting și baloane modelabile și spectacole de jonglerii iar de la ora 19:00 spectatorii de toate vârstele se pot bucura de câte un spectacol de magie.

Eveniment organizat de: Asociația Culturală Metropolis, co-finanțat de Primăria Sectorului 2.

