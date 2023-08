Delia, probleme de sănătate pe scena Untold! Artista a fost la un pas de leșin

Delia a susținut un concert memorabil pe scena festivalului Untold 2023, dar evenimentul nu a fost lipsit de provocări neașteptate. Artista a ales un costum excentric, din latex negru, însă a fost pusă în dificultate din cauza temperaturilor ridicate și a ținutei alese.

Îmbrăcată într-un costum spectaculos, dintr-un material care a amplificat disconfortul căldurii, Delia a avut parte de o experiență deloc plăcută pe scenă. La temperaturi de peste 30 de grade Celsius, artista a avut momente în care a fost aproape de leșin. Deși a reușit să ducă concertul până la final și a oferit o performanță impresionantă, Delia a recunoscut că a fost o încercare dificilă.

„Cam așa trebuia să mă îmbrac eu la Untlod la 30 și ceva de grade, să fiu ok cu temperatura, să nu leșin. Cum puteam să mă duc așa? Ținuta de scenă de divă, rockstar, nu s-a inventat. La 35 de grade nu există! Nicio ținută! Nu e nimic confortabil. Nu are cum. Bine… Nici în extrema în care nebuna s-a îmbrăcat în latex. Asta a fost un pariu pe care aproape l-am pierdut. Am vrut să văd dacă leșin sau nu. Am vrut să văd dacă rezist, cât de mult pot să slăbesc într-o oră în care cânt și dansez îmbrăcată în latex. Vă arăt o poză cum mi s-au umflat venele pe cap. Îmi plesneau venele pe cap. La un moment dat mi s-a umflat capul. Mi-au apărut niște vene despre care nici nu știam că sunt acolo. Nu le-am văzut niciodată. Le-am văzut în poze. Am văzut că am niște vene pe cap care efectiv stăteau să se spargă”, le-a povestit artista fanilor, în mediul online, conform a1.ro.