Începem toamna cu cele mai noi și mai frumoase 12 romane

Povești aclamate, romane pline de suspans și povești cutremurătoare de dragoste. Acestea sunt doar câteva dintre surprizele care vă așteaptă în noutățile editoriale din această toamnă. În galeria foto, am strâns 12 recomandări de lectură perfecte să vă țină companie în zilele minunate de toamnă și alături de care să călătoriți spre noi tărâmuri.

Păpușa de porțelan – Kristen Loesch

Odată, demult, într-un regat îndepărtat... ... o fetiță trăia fericită la Moscova, împreună cu familia ei: sora, tatăl și mama ei, o femeie cu multe excentricități, căreia îi plăcea să istorisească povești și să colecționeze păpuși de porțelan. Într-o noapte de vară însă, totul s-a schimbat, iar din întreaga familie nu au rămas decât fetița și mama ei.

Zece ani mai târziu, Rosie studiază la Oxford, are un nume englezesc, un logodnic iubitor și tandru și un viitor promițător, dar tot ceea ce își dorește e să înțeleagă – și să îngroape – trecutul. După moartea mamei sale, Rosie revine în Rusia, unde descoperă o răvășitoare istorie de familie, ce începe cu Revoluția Rusă din 1917, trece prin Blocada Leningradului, epurările lui Stalin și se continuă și dincolo de perioadele respective. În centrul acestei tulburătoare saga, se află Tonia, o tânără nobilă, frumoasă ca o păpușă de porțelan. Faptele ei – precum și iubirea ei pentru un revoluționar idealist – creează o poveste ale cărei ecouri vor răsuna de-a lungul întregului secol.

Fotograful amintirilor pierdute – Sanaka Hiiragi

Într-un studio foto, unde ceasul de pe perete a stat de mult, un bărbat își întâmpină oaspeții. Numele lui este Hirasaka și colecționează vechi aparate de fotografiat.

Trei oameni sosesc, pe rând, la el: o bătrână educatoare, în vârstă de nouăzeci și doi de ani, un membru yakuza, de patruzeci și șapte de ani, și o copilă. Hirasaka îi poftește să ia loc pe canapeaua confortabilă din salonul de primire, le oferă o ceașcă de ceai și le spune ce îi așteaptă în continuare.

În fața lor, se află cutii pline cu fotografii surprinzând momente memorabile din viețile lor, iar ei trebuie să aleagă câte una pentru fiecare an de viață. Dar mai e ceva: înainte de a pleca, au șansa de a-și retrăi cea mai de preț amintire și de a o imortaliza cu unul dintre aparatele foto ale lui Hirasaka. Există totuși o regulă: nu pot interacționa cu nimeni.

Contesa - Lynsay Sands

Basmul nu s-a transformat într-o poveste cu "au trăit fericiți pana la adânci bătrâneți"... decât atunci când soțul ei a murit subit.

Se purtase oribil cu Christiana, pe durata scurtei lor casnicii, iar ea nu avea de gând sa permită ca perioada convenționala de doliu sa distrugă debutul in societate al surorilor ei mai mici. Așa ca hotărăște sa-i păstreze trupul in gheata si sa-si vadă de viață, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat.

Asta, pana când apare adevăratul conte...

Richard Fairgrave dorea sa aibă o confruntare cu fratele sau geamăn, care îl jefuise de nume si de titlu... dar descoperă ca acesta a murit. Preluând identitatea lui, Richard trebuie sa-si înfrunte acum dorința înnebunitoare pentru soția moștenita, o femeie superba... dar, in același timp, o căutătoare de comori si o posibila criminala. Iar Christiana trebuie sa-i facă fata noului ei soț, nedorit... si amândoi sa-si dea seama ce e de făcut înainte ca gheata sa se topească.

Ne vedem pe malul lacului - Carley Fortune

O promisiune. O intalnire ratata. O noua sansa la iubire. 

Aceasta poveste calda despre dragoste, suferinta si speranta te poarta departe de tumultul oraselor, pe malul unui lac unde doi fosti iubiti descopera ca anumite intalniri nu pot fi uitate iar, uneori, iubirea merita o a doua sansa.

O singura zi iti poate schimba viata. In bine sau in rau.

Fern Brookbanks si Will Baxter s-au intalnit prima data pe vremea cand erau tineri si idealisti, iar intalnirea lor s-a transformat in 24 de ore pline de aventura, secrete si visuri impartasite. Asa ca s-a incheiat cu un pact, cu o promisiune de a se reintalni exact peste un an. Fern a venit plina de sperante pe malul lacului. Will nu a aparut niciodata. Zece ani mai tarziu, Fern incearca sa salveze vechea afacere a mamei sale, iar ajutorul vine sub forma un barbat chipes care ajunge pe malul lacului noua ani prea tarziu, cu o valiza in maini, dar fara nicio explicatie pentru promisiunea sa incalcata si inima ei franta. Dar cum ar putea Fern sa aiba incredere in acest strain elegant care nu seamana deloc cu tanarul de care se indragostise candva? Si cum ar putea vreodata sa ii ofere o a doua sansa?

