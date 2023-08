ADI și Holy Molly au străbătut munții pentru un videoclip - ,Totul meu (official video)

,,Totul meu", piesa care sensibilizează chiar și cele mai reci suflete, care a acaparat platforma TikTok, cu aproape 300K de videoclipuri create de utilizatori, într-un timp record, și care a atras atenția multor artiști, vine însoțită de un nou videoclip. Protagoniștii, ADI și Holy Molly, spun povestea unei iubiri care transcende orice distanță sau timp.

,,Totul meu", piesa care sensibilizează chiar și cele mai reci suflete, care a acaparat platforma TikTok, cu aproape 300K de videoclipuri create de utilizatori, într-un timp record, și care a atras atenția multor artiști, vine însoțită de un nou videoclip. Protagoniștii, ADI și Holy Molly, spun povestea unei iubiri care transcende orice distanță sau timp.

Pentru acest videoclip, artiștii și-au dorit un cadru natural, la fel de crud și sincer precum versurile emotive. Creditele video merg către Quba pentru regie, către Moza Kaliza pentru script și 1st AD, către frnk pentru partea de DOP și către LOOPS PRODUCTION pentru producție.

La doar 22 de ani, ADI este un talentat artist și un songwriter de excepție. A studiat la Irish Institute of Modern Music din Londra, specializându-se în compoziție și voce. Încă din copilărie, și-a descoperit pasiunea pentru muzică, învățând să cânte la multiple instrumente. A fost membru al trupei Maxim și a câștigat recunoaștere în rândul adolescenților. Cu peste 450 de concerte la activ în întreaga țară, inclusiv în deschiderea unor artiști precum James Arthur și Willy William, ADI demonstrează calitățile unui artist de succes. La acest moment piesa sa, ,,Totul meu", se aude pe aproape toate radiourile și a invadat platforma TikTok.

Holy Molly este o cântăreață, compozitoare și actriță, cunoscută pentru vocea sa puternică și versurile captivante. Artista este considerată revelația momentului în industria muzicală din România. De-a lungul carierei sale, a colaborat cu nume importante din industrie, precum LIZOT, Alex Parker, Cosmo & Skoro și Shanguy, ceea ce a propulsat-o în cele mai importante playlist-uri de pe Spotify. Single-ul ei "Shot a friend" i-a adus o nouă valoare de fani, deoarece piesa a ajuns pe primul loc în clasamentul celor mai ascultate melodii din Polonia și în clasamentele din CSI. După succesul internațional cu piesele "Menage a Trois", "Back to her", "Twinkle Twinkle" și "Shot a friend", artista a lansat hitul "Plouă", în colaborare cu Tata Vlad, o piesă care a ajuns pe prima poziție în clasamentele muzicale specializate ale posturilor de radio din România. Single-ul "Watch Me" a reușit, de asemenea, să fie prezent în Top 10 Airplay Radio din România timp de mai multe săptămâni, fiind una dintre cele mai ascultate piese în acea perioadă, iar "Sunday Night" a fost pe locul 3 în Radio Chart Polonia. Cel mai recent single al ei, "Facem cum vrei tu," a rămas în Top 10 Media Forest timp de 8 săptămâni, ajungând până pe locul #6, iar ultima sa colaborare, alături de Carine pentru piesa "Girls Just Wanna Have Fun", stârnește deja interesul fanilor artistelor.