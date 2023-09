„Frătzi află tot”, cea mai colorată emisiunea de divertisment din România, se întoarce cu un nou sezon în fiecare vineri, de la ora 22.00, și sâmbăta în reluare.

Andreea Frățilă, Ileana Voicu Ghinea și Florin Burescu, cei trei Frătziori spumoși, plini de viață și la curent cu cele mai noi vești din lumea mondenă, nu și-au pierdut haz-ul și promit să te facă să râzi în hohote și cu poftă așa cum ai mai făcut-o, până acum, datorită lor. „Îmi este extrem de dor de colegii mei, de emisiunea mea și bineînțeles de vibe-ul telespectatorii noștri. Noul sezon va fi unul cu siguranță efervescent, plin de surprize și cu multă energie bună așa cum v-am obișnuit. În acest sezon vrem să surprindem cu invitați surpriză și cu un aer mai proaspăt, mai vesel și mai Glam ca niciodată. Acest proiect există și datorită telespectatorilor cărora vreau să le mulțumesc că ne urmăresc și că ne sunt alături. Vă așteptăm vineri de la 22:00, echipa frătziorilor revine în mare formă, nu ratați!”, povestește gazda emisiunii, Andreea Frățilă. La fel de pregătiți de show sunt și ai săi colegi, designerul Florin Burescu, și jurnalistul Ileana Voicu Ghinea. „Sunt tare nerăbdător să revenim în noul sezon Frătzi află tot, un sezon ce se pare ca va fi memorabil. Am avut o vară cu multe povești interesante în showbiz, iar toamna, la rândul ei, se anunță a fi fantastică. Îmi e dor să fim pe urmele vedetelor și să analizez Outfit-urile starurilor. Ne întoarcem cu bateriile încărcate, mai frumoși, mai deștepți și mai bogați! Sa înceapă noul sezon cu cea mai tare echipă de monden.”, declară simpaticul Florin Burescu. „N-am cum să fiu altfel decât mega, super, uber happy că mă revăd cu ai mei dragi, fie că vorbesc despre colegii de platou, fie că mă gândesc la telesctatorii noștri dragi de care ne este, și îmi este, atât de dor. Sunt nevorbită, să vă țineți bine, și nici nu prea am bârfit cât am lipsit de la emisiunea, așa că verva mea va fi la cote înalte. Haide, vineri, de la 22:00, să ne urmăriți la „Frătzi află tot”, pe Metropola TV.”, a concluzionat Ileana Voicu Ghinea

Vizionare placuta