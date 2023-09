Sinceritate autentică - Need You - Dayana

Dayana strălucește mai puternic ca niciodată datorită celei mai noi piese ale sale, "Need You", o capodoperă electronică înspăimântător de captivantă, care pătrunde adânc în sfera obsesiei și a dorinței. Cu o voce catifelată, moale și luxuriantă și alături de un instrumental vibrant și dinamic, Dayana promite să îți cucerească inima cu această piesă.

Piesa a fost compusă de Danny Shah, care a colaborat anterior cu artiști precum David Guetta și Kylie Minogue, împreună cu Will Simms și Dayana. Producția a fost realizată, de asemenea, de Will Simms, cunoscut pentru colaborările cu Pussycat Dolls și Zak Abel. "Need You" vine însoțită de un videoclip plin de strălucire, regizat de Cristian Miron, cu DOP David Mogan, creative director Alexandra Stratulat, edit Frnk și producție de Loops Production.

"Doamne, cât de dor mi-a fost de muzica Eurodance. Îmi amintesc de momentul când aveam doar 6 ani și dansam cu pasiune pe ritmurile eurodance rusești de la sfârșitul anilor '90. Când am intrat în studio alături de Danny Shah, care deja avea linia melodică și versurile pe care le auziți acum, inspirate de o scânteie matinală, iar Will Simms a adăugat ritmul eurodance, ne-a cuprins imediat o energie debordantă. Am început să dansăm și să sărim de bucurie. Piesa a prins viață în prima oră. Această piesă reprezintă un sentiment, acel sentiment pe care îl trăiești atunci când iubești pe cineva aproape de obsesie, când nu poți să dormi, să mănânci sau să trăiești fără prezența lor. Este o poveste despre binecuvântările iubirii, dar și despre cruzimile ei. Iubirea te poate înălța sau te poate doborî, iar noi cu toții avem nevoie de ea, așa cum eu am nevoie de tine în seara asta să asculți această piesă și să dansezi pe ritmul ei". ne spune Dayana.

Dayana este o cântăreață și compozitoare din Republica Moldova care reușește să îmbine cu succes diverse genuri muzicale cu fiecare lansare. Pasiunea pentru muzică a definit viața artistei încă din copilărie, când a început să își descopere propriul stil muzical. Dayana și-a început cariera muzicală ca artist independent, reușind să adune mii de ascultări pe toate platformele de streaming și colaborând cu unii dintre cei mai importanți DJ din estul Europei, precum UNKLFNKL, PHARAØH, Robert Cristian și Scott Rill. Emoția pe care Dayana o transmite în fiecare piesă este motivul pentru care fanii îi sprijină orice lansare. Recent, artista a colaborat cu Camidoh, un artist în ascensiune pe scena Afropop, pentru piesa "Up For Love" și cu bine-cunoscutul producător SICKOTOY, pentru piesa "Into The Light".