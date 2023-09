ANTONIA lansează Moonlight feat. KiDi, o celebrare a iubirii și a dansului

ANTONIA revine cu încă un hit numit "Moonlight", în colaborare cu KiDi. Piesa este plină de influențe afrobeats, combinate cu un instrumental captivant și cu vocile impecabile ale ANTONIEI, creând o călătorie muzicală care te transportă sub farmecul lunii africane. Piesa este o celebrare a iubirii, a dansului și a spiritului vibrant al afrobeats, garantată să te facă să dansezi toată noaptea.

Piesa a fost scrisă de Jordan Shaw, Jonasu, KiDi, Alexandru Turcu, Achi, cu versuri de Jordan Shaw, Jonasu, KiDi, și a fost produsă de Alexandru Turcu, Achi. "Moonlight" se lansează alături de un visualiser creat și editat de Bogdan Păun de la NGM Creative, o poveste de dragoste emoționantă cu pasiune și dorință.



,Această piesă este specială pentru mine, sweet, soft și plină de iubire. Sunt bucuroasă că am avut ocazia să lucrez cu KiDi pentru ea, vibe-ul și vocile lui speciale au făcut ca <<Moonlight>> să fie perfectă", a spus ANTONIA.

,,Antonia este o artistă foarte talentată, cu un sunet unic, ideal pentru audiența sa europeană, dar este suficient de versatil pentru a fi apreciat și iubit la nivel global. A fost o plăcere să colaborez cu ea pentru <<Moonlight>> și a fost cu adevărat distractiv să mă las inspirat de energia ei. Sunt încântat că restul lumii va auzi magia pe care am creat-o împreună", a spus KiDi.



În acest an, Antonia a lansat "Ping Pong," o piesă care completează spiritul verii prin energie, ritm și interpretare, "Dududum" cu florianrus, un cântec de dragoste care a câștigat inimile publicului, precum și "Late Night Feelings." În același timp, ea a fost protagonistă în filmul "Haita de Acțiune," o comedie scrisă și regizată de Vali Dobrogeanu, în care a interpretat rolul unui ofițer de poliție alături de Matei Dima (BRomania), Alex Bogdan, Anca Dinicu, Vlad Brumaru, Anca Dumitra, Iancu Sterp, Elena Chiriac și Alex Delea.

Anul 2022 a fost anul colaborărilor pentru Antonia. Artista a lansat "Una Favela" cu Qodës, o piesă care a cucerit topurile în Grecia și Bulgaria, "Send Me Your Love" cu Gromee, un cunoscut DJ și producător polonez, precum și "Clap Clap" cu Gran Error și Elvana, dar și "Ibiza."



De când a devenit celebru ca și câștigător al ediției din 2015 a competiției MTN Hit Maker din Ghana, KiDi, numele său real Dennis Nana Dwamena, a reușit să-și creeze un loc bine definit în industrie cu vocea sa smooth și personalitatea sa fermecătoare. De atunci, a lansat constant piese de neuitat precum "Say You Love Me," "Odo," "Adiepena," "Thunder," și hiturile sale din 2020, "Say Cheese" și "Enjoyment," care l-au inclus în lista BBC a celor zece stele muzicale africane de urmărit în 2021. KiDi a primit numeroase nominalizări și premii atât în Ghana, cât și în afară. A câștigat premiul "Highlife Song of the Year" pentru "Odo" la Ghana Music Awards din 2018, "Male Vocalist of the Year" la premiile din 2019, "Album of the Year" pentru albumul său de debut "Sugar" la premiile din 2020 și "Artist of the Year" la premiile 3Music Awards din Ghana în 2020. De asemenea, a câștigat 4 premii importante la Ghana Music Awards din 2021 pentru " Afrobeats Artist of the Year " "EP-ul Anului," "Highlife Song of the Year" pentru "Enjoyment" și "Afrobeats Song of the Year" pentru "Say Cheese." A fost numit "Artistul Anului" la Ghana Music Awards din 2022 și a câștigat alte 4 premii importante.

