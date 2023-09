Mihai Mitoșeru, despre prietenia cu Andrei Duban: Cel mai mult la Duban îmi place nevastă-sa...

Prezentatorul TV Mihai Mitoșeru, în vârstă de 48 de ani, cunoscut pentru emisiunea "Se strigă darul!" pe care o prezintă alături de Grațiela Duban la Kanal D, a oferit câteva detalii despre noul sezon al show-ului și a făcut declarații neașteptate despre viața sa personală.

Echipa emisiunii "Se strigă darul!" a filmat pentru un sezon nou, însă data exactă de lansare pe post nu a fost încă dezvăluită de Mihai Mitoșeru. Prezentatorul a menționat că se bucură de colaborarea cu Grațiela Duban și a lăudat-o într-un mod amuzant, menționând că mai auzise de numele "Duban" undeva, dar nu își mai amintește de ce.

„Am filmat pentru sezonul nou. O să aflați, nu pot să vă spun eu când o să înceapă pe post. Am filmat pentru sezonul nou, cu doamna Grațiela Duban. Parcă am auzit de Duban, numele ăsta îmi spune ceva, nu mai știu de ce. Cel mai mult la Duban îmi place nevastă-sa! Bine, nu la emisiune, că acolo ne cam ciondănim. Dar așa, în particular, îmi place despre ea”, a spus Mihai Mitoșeru pentru Cancan.

În ceea ce privește viața sa personală, Mihai Mitoșeru a dezvăluit că este divorțat și că își dorește să rămână singur pe viitor. Despre posibilitatea de a se recăsători, el a menționat că este foarte posibil să nu mai ia această decizie și că se simte bine așa cum este acum.

Mai mult, prezentatorul a vorbit și despre posibilitatea de a avea copii și a explicat că, de-a lungul vieții sale, a evitat să devină părinte.

„Sunt divorțat. S-ar putea să nu mă mai căsătoresc în viața asta. Mi-am propus să rămân singur. E frumos să copilărești la vârsta mea. „N-am zis niciodată că eu neapărat îmi doresc un copil. Bine, îmi plac copiii, teoretic vreau copil, dar trebuie să am și cu cine. Așa, chiar cu oricine, cu cine stai o săptămână, două, trei, nu poți să ai un copil. Normal că poate aș vrea un copil, dar toată viața am fugit să nu fac copil. Mi s-a părut greu, am avut finuți, nepoți, am tot botezat și am văzut cât e de greu. Toți îmi spuneau «vai, cât e de greu, nu mai ieșim, nu mai putem, nu mai avem cu cine să lăsăm copilul». Și am fugit toată viața mea de momentul ăsta. Nu înseamnă neapărat că nu se va întâmpla”, a adăugat prezentatorul, potrivit sursei citate mai sus.