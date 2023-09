Motivul pentru csare Oana Ioniță nu poate să își schimbe încă numele, deși a divorțat: E complicat...

Oana Ioniță a trecut printr-o perioadă de viață destul de tumultuoasă în acest an. La începutul anului 2023, Oana și soțul ei, Florin Budnaru, au luat decizia dificilă de a pune punct unei relații care dura de ani de zile, depunând actele de divorț.

Procesul de divorț nu a fost unul ușor pentru cei doi. Inițial, actele de divorț au fost depuse la tribunal, dar ulterior procesul s-a mutat la notar, pentru ca, în cele din urmă, să se întoarcă la tribunal. Oana a dezvăluit pentru unica.ro că divorțul s-a pronunțat pe data de 14 septembrie, dar încă așteaptă documentul oficial care să ateste separarea. Acest lucru îi va permite să revină la numele de fată, Ioniță Oana.

"Este foarte complicat. Teoretic, eu acum sunt divorțată sau căsătorită, pentru că am înțeles că s-a pronunțat divorțul pe 14 septembrie, dar trebuie să primesc o hârtie care să ateste divorțul ca eu să pot să-mi schimb numele și să redevin Ioniță Oana. Deci, este incert tot ce se întâmplă, dar eu mă consider divorțată de când am depus actele de divorț din februarie – martie.", a declarat coregrafa pentru sursa citată mai sus.