Alex Velea a ajuns la Penitenciarul Jilava! Ce experiență a trăit artistul: Îi mulțumesc în fiecare zi lui Dumnezeu pentru ce am

Alex Velea a petrecut câteva zile în Penitenciarul Jilava pentru a filma pentru noul său film "Băieți Deștepți". Într-un interviu acordat pentru ciao.ro, el a dezvăluit cum a fost experiența sa la filmările din închisoare și a oferit detalii despre personajul său.

Filmul "Băieți Deștepți" este o producție românească de acțiune-comedie, regizată de Igor Cobileanski, în care Alex Velea interpretează rolul principal. Pelicula are ca temă centrală viața unui "băiat rău" care se luptă pentru a supraviețui în penitenciar. Din distribuție mai fac parte Ruby, Olimpia Melinte, Vali Vijelie, Johny Romano, Silviu Mircescu, Dan Bursuc și alții.

Pelicula urmărește povestea a trei polițiști suspendați care sunt readuși la datorie pentru a investiga un baron local al drogurilor, iar în mijlocul acțiunii se dezvoltă o surprinzătoare poveste de dragoste între personajul lui Alex Velea și Lara, mâna dreaptă a traficantului.

"Experiența… a fost ceva inedit. O parte din "Băieți Deștepți" s-a filmat în Penitenciarul Jilava. Și pentru câteva zile, ore bune le-am petrecut acolo. Când sunt pus în această ipostază, de actor (deși mai am mult de învățat până să am acest merit, să mă pot numi și așa), sunt emoționat și încerc să mă autodepășesc la fiecare scenă. Vreau să confirm că am potențial și să-i conving pe cei ce m-au ales că au luat o decizie înțeleaptă dându-mi rolul.", a declarat artistul, pentru sursa citată mai sus.