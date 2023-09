FOCUS SAT LANSEAZĂ INTEGRAL ȘI ÎN EXCLUSIVITATE ÎN ROMÂNIA SERIALUL CANAL+ ORIGINAL BRIGADA

Începutul lunii octombrie aduce la Focus Sat TV și în aplicația Focus Sat o nouă premieră: serialul polițist francez „Brigada” („BRI”, 2023). Producția tv a fost cea mai de succes lansare CANAL+ Original din 2019, până în prezent, în Franța.

Programul de lansări tradițional săptămânal (difuzarea a câte 2 episoade noi în zilele de luni și joi) pe care Focus Sat TV l-a avut până acum pentru producțiile în premieră va fi înlocuit, începând din luna octombrie, de lansările tip binging – difuzarea zilnică a unor noi episoade. Așadar, în perioada 9 – 12 octombrie, se vor difuza câte 2 noi episoade din serialul “Brigada” în fiecare zi de luni până joi, începând de la ora 21:30. În aplicația Focus Sat vor fi disponibile toate cele 8 episoade chiar din ziua premierei, 9 octombrie.

Scris și regizat de Jérémie Guez (cunoscut pentru filmele „Bluebird In My Heart” și „The Sound of Philadelphia” ca și pentru serialul „A French Case”), acțiunea serialului „Brigada” are loc în Paris și dezvăluie investigațiile neobișnuite și arestările spectaculoase din palmaresul unei trupe de elită a Poliției Naționale Franceze, care luptă împotriva crimei organizate și terorismului. Jérémie Guez și-a dorit să ofere o serie „brută, autentică și captivantă”. Prin căutarea neîncetată a realismului și prin asprimea tonului „Brigada” amintește de „Engrenages” („Spirala crimei”), un serial polițist cu accente psihologice, care a fost difuzat la Focus Sat TV anul trecut și care este în continuare disponibil în Biblioteca VOD din aplicația Focus Sat.

Lansat pe 24 aprilie 2023 în Franța, „Brigada” a reușit foarte repede să facă furori înregistrând cea mai are audiență pentru o creație originală în aplicația myCanal din ultimii 4 ani, acumulând peste 12 milioane de vizualizări. De curând Canal+ a anunțat că serialul va continua cu un nou sezon.

Raiduri, urmăriri, interceptări, nimic nu lipsește din această producție Canal+ Original care combină genul polițist și de investigație criminală. Saïd (Sofian Khammes) tocmai a aterizat în fruntea brigăzii de cercetare și intervenție (Brigade de recherche et d’intervention) de la Versailles, o unitate istorică specializată în crima organizată formată din tineri polițiști de elită, pe cât de nesăbuiți, pe atât de eficienți. El este hotărât să îmblânzească cele patru temperamente vulcanice cu care va lucra: Vanessa (Ophélie Bau), Badri (Rabah Nait Oufella), Julien (Waël Sersoub) și Socrate (Théo Christine).

Însă, pentru a face acest lucru trebuie să-l facă uitat pe Patrick (Bruno Todeschini), fostul lor lider carismatic aproape idolatrizat, și să pună capăt micilor aranjamente ale acestuia din urmă cu lumea interlopă locală. Saïd descoperă legăturile complicate ale lui Patrick cu Éric, liderul unei bande de romi, aflat în război cu un alt clan, El Hassani. Patrick devine hotărât să revină în fruntea unității dacă Saïd refuză să ia parte într-o reglare de conturi dintre cele două clanuri care amenință să distrugă Parisul.

În realitate, brigada din titlu a fost înființată în 1964 și este echivalenta SWAT din SUA. BRI a fost implicată în operațiuni importante, precum atacul armat din redacția publicației „Charlie Hebdo” (din ianuarie 2015) și atacurile cu bombă din Paris (din noiembrie 2015). Ei au fost implicați și în vânătoarea celebrului Jacques Mesrine, „Omul cu o mie de chipuri”, un criminal francez responsabil pentru numeroase crime, jafuri de bănci și răpiri în Franța, SUA și Canada.

Serialul vine cu o distribuție de excepție, un mix între tineri actori confirmați și actori veterani carismatici. Actorul principal din „Brigada” – Sofian Khammes – este cunoscut din „November” (2022) și „Lăcustele”/„La nuée” (2020) și a fost premiat la Brooklyn Horror Film Festival la categoria „Cel mai bun actor” pentru rolul din scurtmetrajul „Acide” (2018). Ophélie Bau a jucat în „Des feux dans la nuit” (2020) și are o nominalizare la Premiul César (în 2019 la categoria „Cea mai promițătoare actriță”, pentru filmul „Mektoub, My Love: Canto Uno”).

La același Premiu César a fost nominalizat în 2004 și Bruno Todeschini, la categoria „Cel mai bun actor” pentru filmul „Fratele lui”/„Son frère”. În plus, actorul elvețian are în palmares și filmele „Un año, una noche” (2022), „ „Les amours d’Anaïs” (2021) și „Brava” (2017). Din distribuție mai face parte și veterana actrița franceză Emmanuelle Devos, nominalizată la 6 Premii César, laureată pentru rolul principal din „Sur mes lèvres” (2001) și pentru rolul secundar din „À l’origine” (2009).

Toamna aceasta vine cu un regal de producții Canal+ Original și Studiocanal din cele mai diverse genuri la Focus Sat TV și în aplicația Focus Sat. Cei care iubesc filmele și serialele europene pot explora Bibilioteca VOD din Focus Sat app unde săptămânal sunt introduse noi producții de calitate. Filmele sau serialele pot fi descărcate direct din Focus Sat app pe telefonul sau tableta personală și văzute offline de oriunde, ori de câte ori se dorește. Iar cei care nu sunt încă clienți Focus Sat pot testa aplicația Focus Sat gratuit timp de 7 zile.

Mai multe informații despre produsele Focus Sat pe:

Web: www.focussat.ro

Facebook: https://www.facebook.com/FocusSatRomania

Instagram: https://www.instagram.com/focussat.ro

Despre Focus Sat

Focus Sat, primul furnizor de servicii de televiziune digitală prin satelit din România, a fost lansat în 2004 cu misiunea de a le aduce divertisment de calitate. Cu o atenție deosebită acordată unei experiențe de vizionare complete, Focus Sat și-a diversificat soluțiile de livrare de conținut cu o aplicație OTT – Focus Sat App – care poate fi accesată de pe orice dispozitiv smart fix sau mobil, cu funcții interactive ce permit repornirea și reluarea programelor TV preferate sau acces la servicii video on demand premium. Focus Sat este o marcă înregistrată care aparține Canal+ Luxembourg S.à r.l. – unul dintre cei mai mari operatori Pay TV din Europa, din care mai fac parte următoarele branduri: Canal Digitaal și Online.nl în Olanda, TV Vlaanderen și TeleSat în Belgia, M7 în Germania, HD Austria în Austria și Slovacia, Direct One în Ungaria, Skylink și FreeSAT în Republica Cehă.

Vizionare placuta