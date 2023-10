Mihai Morar îi critică dur pe cei 3 jurați, după plecarea de la Chefi la cuțite. Mesajul de susținere pentru Mona Segall

Ultimul val de evenimente din lumea televiziunii românești a fost marcat de plecarea neașteptată a celor trei jurați, Chef Florin Dumitrescu, Chef Cătălin Scărlătescu și Chef Sorin Bontea, din emisiunea "Chefi la cuțite". Această schimbare a provocat o serie de reacții puternice din partea celor implicați, dar și din partea colegilor și susținătorilor show-ului. Printre cei care au reacționat se numără și Mihai Morar, cunoscut prezentator de radio, care a avut un mesaj de susținere pentru Mona Segall.

Mihai Morar și-a exprimat dezaprobarea față de decizia celor trei jurați, într-o postare pe rețelele de socializare. El a început prin a o lăuda pe Mona Segall, producătoarea generală a show-urilor de succes de la Antena 1, recunoscându-i talentul în crearea de divertisment TV și vedete TV.

Decizia lui Chef Florin Dumitrescu, Chef Cătălin Scărlătescu și Chef Sorin Bontea de a renunța la emisiune a fost motivată de faptul că se simțeau prea obosiți, iar acest lucru a generat o serie de reacții în industria televiziunii din România. În prezent, Antena 1 caută să găsească înlocuitori pentru cei trei jurați.

Mona Segall, producătoarea de succes din spatele show-urilor "Chefi la cuțite" și "America Express", a fost foarte afectată de plecarea juraților, mai ales că aceștia au făcut parte din emisiune încă de la începutul acestuia în 2012.

„Am fost întotdeauna aproape de oamenii cu care lucrez pentru că echipa mi-a fost și familie. Ne-am făcut confesiuni, am căutat soluții când ne-a fost greu, ne-am sprijinit, ne-am sfătuit și ne-am bucurat împreună. Spre marea mea surprindere, cu mai puțin de o lună înainte de începerea filmărilor, am aflat că ei sunt prea obosiți ca să mai continue acest proiect, lucru pe care mie, personal, nu mi l-au spus niciodată. Știu cât de mult te consumă fiecare sezon, câtă energie îți trebuie ca să îl duci la capăt, că e nevoie de timp pentru a te încărca din nou, dar mai știu că eu am avut alături nu doar trei personaje care făceau parte dintr-un juriu, ci trei oameni profesioniști, care după atâția ani înțeleg televiziune, înțeleg și știu ce presupune pregătirea acestui format, știu că aceste decizii luate în ultimul moment impactează o echipă de peste 150 de oameni și nu pot fi remediate într-o lună de zile.

Chefi la Cuțite este unul dintre cele mai puternice branduri de televiziune, un brand la care lucrez alături de echipa mea de peste 8 ani de zile, un brand de care telespectatorii merită să se bucure în continuare, pentru că, la final, ei sunt creatorii de vedete și responsabilitatea vedetelor este față de publicul care i-a adus aici. Profesional și uman știu că am făcut tot ce s-a putut. Rolul meu a fost să îi învăț televiziune, să construiesc pentru ei cel mai bun context posibil. Și eu am obosit, de foarte multe ori, dar responsabilitatea în fața echipei și a oamenilor cu care lucrez este mereu unul din secretele acestor mulți ani în televiziune”, a declarat Mona Segall, despre plecarea juraților.