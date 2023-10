Theo Rose a clacat! Artista, copleșită de responsabilitățile de mamă: creierul meu nu mai vrea...

Vara aceasta, Theo Rose a experimentat bucuria maternității pentru prima dată, aducând pe lume un băiețel sănătos care a schimbat radical viața artistei. Cu toate acestea, să îmbine viața profesională cu cea de mamă nu este întotdeauna o sarcină ușoară, iar recent, Theo Rose a avut parte de o zi grea, în care a clacat.

Theo Rose, cunoscută pentru deschiderea sa față de fani, împărtășește adesea detalii din viața sa pe platformele de socializare. Cu toate acestea, de data aceasta, cântăreața nu a venit cu vești bune. Artista a mărturisit că a trecut printr-un moment dificil și că s-a simțit copleșită de oboseală.

În plus față de numeroasele concerte și filmările pentru serialul "Clanu" și pentru "Vocea României", Theo Rose este și o mamă dedicată cu normă întreagă. Viața cu un copil mic poate fi provocatoare, în special atunci când somnul devine un lux pentru părinți.

"Astăzi s-a pus pe mine la un moment dat o oboseală, dintr-o dată așa, pur și simplu am simțit că creierul meu nu mai vrea. Deci, simțeam că dacă mă puneam un mai așa pe spate, adormeam acolo și gata. Am avut un plic de magneziu în geantă, din acela masticabil, pac, l-am luat și am fost fresh, am continuat ziua. Mă duc acasă la băiatul meu. Cică să mergem la film. Ce film? Nu mai vreau niciun film. Poate să fie filmul filmelor, mă duc acasă la băiatul meu, lăsați-mă cu filmele voastre.", a mărturisit artista pe social media.