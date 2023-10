Oana și Catinca Roman s-au reunit pe patul de spital al mamei lor. Mioara Roman, prognostic rezervat din partea medicilor

Catinca și Oana Roman s-au împăcat la spital, în timp ce mama lor, Mioara Roman, a trecut printr-o intervenție chirurgicală delicată. Întâlnirea celor două surori a venit la câteva luni după o serie de acuzații și replici dure pe care ele și le-au aruncat în mediul online.

Mioara Roman, mama celor două surori, locuiește la azil de mulți ani, în urma unor probleme de sănătate care au necesitat îngrijiri specializate. Oana Roman a acuzat-o public pe Catinca în trecut că nu se interesează de starea mamei lor, generând un conflict public între ele. Catinca a replicat că se confruntă cu depresie și că revederea cu mama ei ar putea să o dezechilibreze din nou.

Însă, toate aceste neînțelegeri și acuzații par să fi fost puse deoparte în momentul în care starea Mioarei Roman s-a agravat la centrul de îngrijiri paleative. Aceasta a fost transportată la Spitalul Floreasca din București, unde a suferit o intervenție chirurgicală.

Oana Roman nu mai vorbește cu sora ei, Catinca, pentru că nu se duce să își vadă mamă. Catinca este sub tratament antidepresiv

„Am fost la mama. Am vorbit cu ea cât am putut, am comunicat așa cât de cât. Dar acolo la terapie intensivă e greu de privit și de procesat tot ce se întâmplă. Doamne ajută”, a scris pe Instagram Oana Roman.