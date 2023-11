E ok să fii Singur acum - Randi

,,Singur acum", cea mai nouă piesă semnată Randi reprezintă o expresie a emoției și a vulnerabilității umane. Piesa este o meditație asupra simțirilor și gândurilor pe care le experimentăm atunci când suntem singuri, subliniind faptul că, în ciuda aparențelor, suntem înconjurați de oameni care simt același lucru

,,Singur acum", cea mai nouă piesă semnată Randi reprezintă o expresie a emoției și a vulnerabilității umane. Piesa este o meditație asupra simțirilor și gândurilor pe care le experimentăm atunci când suntem singuri, subliniind faptul că, în ciuda aparențelor, suntem înconjurați de oameni care simt același lucru. Cu o melodie captivantă și versuri convingătoare, Randi ne invită să reflectăm asupra acestei experiențe umane universale.

Creditele piesei ,,Singur acum" merg către Randi pentru versuri și producție, iar pentru instrumental și mix-master artistul a colaborat cu Edward Sanda.

,,Am scris <<Singur acum>> pentru că muzica înseamnă vindecare, înseamnă ajutor și unitate. Am simțit la un moment dat ceea ce simțim toți atunci când pare că viața ne lasă în urmă, că suntem nedreptățiți și că lumea uită de noi.

Cea mai mare frică a mea și cred că a omului în general, este să devină irelevant, să-și piardă sensul și să se simtă abandonat.

Am deschis ochii sufletului și am descoperit ceea ce era întotdeauna înăuntru: nu suntem singuri niciodată! Spiritele noastre sunt conectate dincolo de timp, spațiu, dincolo de ce putem cuprinde cu mintea. Singurătatea este doar un cuvânt legat de o emoție pe care o simțim atunci când ne rupem de tot ce ne înconjoară, însă tot ce ne înconjoară, toată viața din jurul nostru, face parte din noi. Cum am putea oare să fim singuri... vreodată? Două puternice emoții sunt dovada vie a legăturii magice dintre noi toți și ne aduc împreună de fiecare dată: durerea și fericirea! Instinctiv, toate momentele în care inima noastră plânge sau râde simțim că trebuie să le împărtășim." ne spune Randi.

Adevăratele pasiuni se întrezăresc încă de la început, astfel că Randi a știut încă din copilărie că muzica este adevărata sa pasiune. A început să studieze muzica la vârsta de 7 ani, s-a descoperit ca artist la vârsta de 20 de ani și de atunci muzica a devenit viața lui. În 2005, cariera lui Randi a explodat odată cu lansarea proiectului Morandi. A devenit o senzație instantanee, iar albumul lor de debut, "Reverse", a fost vândut în peste 2 milioane de exemplare. Morandi a lansat opt single-uri #1, difuzate în peste 20 de țări, interpretate în cea mai mare parte a Europei de Est și a primit numeroase premii. În 2012, Randi și-a început cariera solo și a devenit producător pentru artiști români tineri și talentați precum: UDDI, JO, Mishelle, Shaka Muv. Toți au lansat numeroase single-uri #1, scrise și produse de Randi. Randi crede că muzica este un izvor etern de pozitivitate și ne poate salva sufletele, deoarece muzica și dragostea merg mână în mână până când se îmbină. În 2023, Randi a lansat alături de Olivia Addams ,,Comete", piesă cu peste 2M de vizualizări pe YouTube, prezentă, de asemenea, în Top 100 cele mai ascultate piese de la radio, la scurt timp după lansare.