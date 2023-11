Regulile de alimentație de la care nu se abate Andreea Esca. La ce a renunțat prezentatoarea de știri

Andreea Esca își păstrează aspectul impecabil și vitalitatea la vârsta de 51 de ani. Cu o siluetă tonifiată și un ten strălucitor, vedeta împărtășește câteva din secretele sale de alimentație și stil de viață care o ajută să rămână în formă și să se bucure din plin de viață.

Desi a trecut de pragul vârstei de 50 de ani, Andreea Esca pare să sfideze trecerea timpului. Unul dintre pilonii importanți ai stilului ei de viață este alimentația sănătoasă. Vedeta a explicat că secretul constă în alegerile alimentare și combinațiile potrivite. Evitând asocierea anumitor alimente și ajustând porțiile,vedeta reușește să se mențină într-o formă de invidiat.

"Nu mai mănânci șnițel, care are și carne și ou și făină, sau nu mănânci carne cu cartofi. Asta e cel mai important, că asta făceam și asta facem toți, că sunt gustoase, adică vrei să mănânci carne cu cartofi, nu ai chef să mănânci carne cu salată, dar dacă vrei să slăbești, mănânci carne cu salată și nu mai mănânci o porție de 200 de grame, mănânci o porție de 100 de grame, asta e tot," a subliniat vedeta într-un interviu, potrivit ciao.ro.

Cu toate că admite că are o slăbiciune pentru pâine, Andreea Esca a găsit alternative sănătoase care să îi satisfacă această dorință. O felie de pâine de secară este alegerea ei, mărturisind că a renunțat la dulciuri și la pâine alba pentru a-și menține silueta.

„Cred că e bine a mânca mai puțin. Eu nu am mâncat zahăr decât din fructe, nu am mai mâncat dulciuri, ca să evit, și pâine, tot așa, o felie de pâine de secară, care mie îmi place foarte mult. De exemplu, cea mai mare dorință a fost să pot să mănânc pâine, pentru că mie îmi place pâinea foarte mult, nu am o problemă să renunț la dulciuri”, a povestit Andreea Esca pentru click.ro.