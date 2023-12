Știi ce zic?, emisiunea online cu scop umanitar pe care Marius Elisei a dezvoltat-o, continuă cu sezonul 2 pe YouTube

„Știi ce zic?" este numele emisiunii pe care Marius Elisei a dezvoltat-o anul trecut pe TikTok, iar anul acesta creatorul de conținut a venit și cu sezonul 2, de data aceasta pe canalul său de YouTube

„Știi ce zic?" este numele emisiunii pe care Marius Elisei a dezvoltat-o anul trecut pe TikTok, iar anul acesta creatorul de conținut a venit și cu sezonul 2, de data aceasta pe canalul său de YouTube. Ardelean din fire, Marius Elisei folosește în viața de zi cu zi regionalismele specifice zonei sale, iar în mediul online este apreciat pentru acest touch personal, astfel în cadrul show-ului pe care l-a pregătit, creatorul de conținut pune accentul pe diverse expresii din zona sa, dar și din zona invitatului său. Emisiunea are ca scop strângerea de fonduri pentru proiectul „Spitale publice din bani privați" prin licitarea obiectelor donate de persoanele publice în cadrul acestui proiect. „Știi ce zic?" este format dintr-o serie de 10 episioade, iar primul episod o are ca invitată pe Lidia Buble și poate fi vizionat deja pe YouTube.



Fiecare invitat trebuie să aducă câte un obiect personal, iar la finalul celor 10 episoade, obiectele aduse vor fi puse la licitație. Banii adunați vor fi donați integral proiectului „Spitale publice din bani privați".



„«Știi ce zic?» este proiectul meu de suflet, care mă reprezintă 100%. Am început sezonul 2, în pragul sărbătorilor pentru că atunci se simte mai tare magia acestei perioade. Bineînțeles, odată cu începerea acestui sezon au fost și emoții, că poate nu o să iasă așa cum mi-am propus, dar datorită eforturilor supraomenești pe care le-a făcut echipa din spatele meu, mai exact managerul și prietenul meu, AlexBRK, Boddy care a avut grijă să fie filmat fiecare detaliu perfect și echipa Cat Music & TRU. Sunt foarte încântat și recunoscător pentru că și în al doilea sezon avem o cauză pe care o susținem, și mai exact fundația Metropolis (Spitale publice din bani privați), unde toate obiectele de la cele 10 persoane publice pe care le am invitate, vor fi licitate. Mulțumesc și celor care au acceptat invitația mea și care m-au ajutat să fac posibil acest proiect", povestește Marius Elisei.



Creatorul de conținut a început „joaca" pe TikTok acum trei ani, iar în prezent are peste două milioane de followers și peste 115 milioane de aprecieri. Marius face parte din TRU, cel mai nou proiect inițiat sub egida Cat Music, ce-și propune să aducă împreună creatorii de conținut „new age" digital din România. Astfel, hub-ul mobilizează content creators relevanți precum Atenție! Cad mere, Azaleea Necula, 3 Chestii, Sorana Maria, Bianca Purcarea, dar și mulți alții.