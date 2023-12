Raluca Pastramă vorbește despre divorțul de Ibrahim Ibru: Nu ne-am mai înțeles de la începutul anului...

Raluca Pastramă bifează încă un divorț, de această dată de Ibrahim Ibru, cel cu care are o fetiță.

Raluca Pastramă a ieșit în sfârșit în fața publicului pentru a face primele declarații despre divorțul de Ibrahim Ibru, bărbatul cu care s-a căsătorit după despărțirea de Pepe. Fosta soție a cântărețului a dezvăluit că separarea a avut loc încă din luna ianuarie a acestui an și a oferit detalii despre motivele care au condus la această decizie.

Zvonurile despre despărțirea dintre Raluca Pastramă și Ibrahim Ibru au circulat în presă încă de acum câteva luni, dar Raluca a negat orice știre apărută în legătură cu acest subiect. Cu toate acestea,soțul ei a fost cel care a făcut recent anunțul oficial al divorțului. Căsătoria dintre cei doi, care a avut loc în vara anului trecut, s-a încheiat rapid, la doar câteva luni de la cununia civilă, potrivit declarațiilor făcute de Raluca Pastramă pentru spynews.ro.

”În primul rând eu sunt despărțită de el din luna ianuarie a acestui an, de la sfârșitul lunii ianuarie-februarie nu am mai format un cuplu, ne-am mai întâlnit pentru copil, am încercat să ne înțelegem, dar nu s-a mai putut!”, a spus Raluca Pastramă, în exclusivitate pentru Spynews.ro.

Chiar dacă au trecut aproape un an de la despărțire, cei doi nu au semnat încă actele de divorț. Fosta soție a lui Pepe a explicat că diferite situații, inclusiv probleme de sănătate ale fetiței lor, au amânat finalizarea acestui proces.

În privința deciziei de a-și păstra viața privată, Raluca Pastramă a subliniat că nu dorește să ofere explicații publice, deoarece nu mai face parte din viața mondenă, după ce a divorțat de Pepe.

"Eu am considerat că nu am de ce să dau explicații nimănui în presă pentru că eu nu sunt artist, nu cânt, nu dansez, nu prestez, nu fac nimic care să mulțumească publicul, așa că am preferat ca viața mea să rămână una privată. Eu m-am retras din viața publică de când m-am despărțit de Pepe," a adăugat ea.

Cu toate acestea, Raluca Pastramă a menționat că ea și Ibrahim Ibru au ajuns la o înțelegere privind custodia comună a fetiței lor, Maryam.

