Cum și-ar dori Ana Baniciu să îl cheme pe fiul ei: Multe nume ce ne plac sunt deja luate

Ana Baniciu s-a gândit la numele pe care i-ar plăcea să îl poarte fiul ei. Artista s-a văzut mereu mamă de băiat, dar nu neagă că și-ar dori și o fetiță.

Ana Baniciu și Edy Kovacs sunt în culmea fericirii. Cei doi soți vor deveni părinți pentru prima dată anul acesta și sunt nerăbdători să își strângă pentru prima dată copilul în brațe. Artista a ținut sarcina ascunsă timp de patru luni, iar când a dat vestea cea mare pe rețelele sociale, reacțiile oamenilor nu au întârziat nici ele să apară. Blondina a strâns mii de aprecieri și sute de comentarii, oamenii bucurându-se enorm pentru reușita sa.

Are foarte mari emoții pentru ceea ce urmează și este conștientă că în viața lor vor avea loc multe schimbări, dar sunt gata pentru tot ceea ce le va rezerva viitorul. Cel mai important pentru ea este faptul că are mare parte de susținere din partea partenerului ei de viață, care are grijă să nu depună prea mult efort la fel cum se întâmpla înainte să rămână însărcinată.

