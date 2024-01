Creatorul de conținut Alex Cozma (Atenție, Cad Mere!) lansează primul episod din seria Istoria pentru BAC

După un an plin de proiecte ambițioase și filmări captivante, creatorul canalului „Atenție, Cad Mere!", desemnat anul trecut cel mai bun canal educațional în cadrul aniversării a 10 ani de existență în România a platformei YouTube, a lansat primul episod din seria „Istoria pentru BAC".

După un an plin de proiecte ambițioase și filmări captivante, creatorul canalului „Atenție, Cad Mere!", desemnat anul trecut cel mai bun canal educațional în cadrul aniversării a 10 ani de existență în România a platformei YouTube, a lansat primul episod din seria „Istoria pentru BAC". Content creatorul a dat viață unui nou proiect, inspirat de numeroasele solicitări venite din partea comunității, dar și de misiunea sa. Pornind de la experiența pe care o are în abordarea unor subiecte complicate într-o manieră ușor de înțeles de către generația tânără, Alex Cozma a pregătit această serie specială de materiale filmate în peste 100 de locuri din 20 de orașe din întreaga țară, care va acoperi subiectele din programa de istorie a examenului de bacalaureat. Dezvoltarea acestui proiect a început în iarna lui 2019 și a repornit în primăvara lui 2023, iar primul episod vorbește despre teritoriile și originile românilor, de altfel, fiind și prima temă la bacalaureat.

„Seria «Istoria pentru BAC» are o poveste interesantă, care începe în toamna lui 2019, când am început primele filmări și căutări de locație în București, Prahova, Sibiu și Iași. S-a lucrat câteva luni, până în decembrie, când am răcit. O lună mai târziu, toată lumea era bolnavă și încă una mai târziu, totul era închis. Așa că seria... Nu mai era serie. Proiectul se oprește, oamenii asociați își schimbă interesul și asta e tot. Până în primăvara lui 2023 când se redeschid porțile și cu dor de plimbări istorice, seria repornește, ceva mai ambițioasă. Filmările durează câteva luni, materialul are 130 de pagini, locațiile - peste o sută, răceli - trei, insolație - două, deshidratare - una. După alte luni pe masa de edit și trei editori diferiți, seria «Istoria pentru BAC» vede lumina zilei. Și te invit să o vezi cu mine, nu că ai mai avea de dat BAC-ul, ci pentru că este singurul proiect de acest fel și de această mărime sau ambiție, unul care te va face să îți pui istoria la zi, de plăcere", povestește Alex Cozma.

De-a lungul timpului, Alex Cozma (Atenție, Cad Mere!) a reușit să adune o comunitate de 1,15 milioane de abonați și peste 1500 de videoclipuri din domenii diverse, pornind de la sfera științelor exacte, istorie, biografii, lifehacks sau alte curiozități interesante. Alex este un content creator pasionat de știință, iar prin videoclipurile sale și ideile abordate a reușit să̆ impresioneze o mulțime de oameni și să adune peste 297 de milioane de vizualizări pe YouTube. Vloggerul face parte din TRU [The Real You], o divizie de influencer marketing sub egida Cat Music, care reunește cei mai fresh artiști și creatori de conținut din România. TRU acoperă diverse domenii de interes: modă & lifestyle, divertisment, gaming, muzică, gătit și educație. Din portofoliul TRU fac parte și influenceri precum Azaleea Necula, Marius Elisei, Bianca Purcărea, 3 Chestii și mulți alții.