Elena Lasconi, lovitură direct în inimă din partea fiicei sale! Cum a reacționat edilul când a aflat orientarea sexuală a Oanei

După ce a fost exclusă de pe listele pentru alegerile europarlamentare din 2024 din cauza poziției sale la referendumul pentru Familie, Elena Lasconi a intrat într-un scandal public cu fiica ei, Oana. Acesta a fost generat de votul "da" acordat de edil și dezacordul fiicei sale față de poziția sa referitoare la comunitatea LGBTQ+.

În cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D, Elena Lasconi a fost confruntată cu întrebări dificile despre orientarea sexuală a fiicei sale.

„Nu știam... nu m-am așteptat nici în cele mai cumplite coșmaruri la chestia asta, după o viață în care muncești de-ți sar capacele. Două zile nu am putut să mă ridic din pat. [...] Da... Două zile am bolit. Pur și simplu nu am avut putere să mă ridic în picioare. Mă trezeam la 14:00 – 15:00 și plângeam în hohote. Nu mai știam de ce plâng, la un moment dat.”, a declarat edilul.

Întrebarea cheie a fost legată de presupusa sacrificare a fiicei sale pe altarul politicii, iar Lasconi a respins această ipoteză, explicând că nu știa despre orientarea sexuală a fiicei sale și că a fost un șoc total.

„Nu am știut, nu am urmărit-o pe Instagram. Eu vorbesc cu ea, de cele mai multe ori am vorbit despre relații cu bărbați. Mai mult de atât nu vreau să vorbesc despre Oana. Este copilul meu, indiferent ce ar face și ce ar zice. Va rămâne copilul meu. Nu vreau să mai scot lucruri la suprafață pentru că voi redeschide telenovela și nu are niciun sens pentru mine. E un subiect închis. Fata mea este fata mea și va rămâne fata mea, așa cum e ea,” a subliniat primarul din Câmpulung Muscel.