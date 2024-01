Cristina Spătar, probleme de sănătate din cauza lentilelor de contact! Vedeta a ajuns de urgență la doctor!

Mama a doi copii, Cristina Spătar, a fost diagnosticată cu o infecție serioasă la nivelul ochilor, lucru ce a necesitat intervenția promptă a medicilor. După consultarea de specialitate, artista a fost plasată sub tratament cu antibiotice, fiind supusă unui regim alimentar strict, care exclude consumul de sare.

Într-o postare pe platforma Instagram, Cristina Spătar a împărtășit fanilor ei experiența neplăcută prin care trece, explicând că problema cu care se confruntă a fost provocată de utilizarea îndelungată a lentilelor de contact. Aceasta a recunoscut că a neglijat regulile de igienă și cele de utilizare a lentilelor, ceea ce a dus la o infecție oculară.

"Nu am voie să mănânc cu sare, am interzis de la doctor, care mi-a dat o rețetă cu de toate și mi-a zis că timp de 8 zile trebuie să o respect și să mănânc fără sare. Am o problemă la ochi, din cauza lentilelor de contact pentru vedere. Le-am ținut prea mult și am făcut o infecție la care a contribuit și lipiciul de la genele false. Așa că m-am trezit la urgență, la oftalmologie, și am un tratament de toată frumusețea, cu antibiotic, cu de toate, fără sare”, a povestit Cristina Spătar într-o filmare postată pe Instagram.", a explicat Cristina Spătar pe InstaStory.