Tavi Clonda spune lucrurile pe față! Artistul vrea ca soția lui să mai slăbească: Trebuie să-și facă un program, o dietă...

În contextul recentelor probleme de sănătate ale Gabrielei Cristea, vedeta contactând o bacterie stafilococică, care i-a provocat alte complicații, Tavi Clonda a vorbit deschis despre impactul negativ asupra stării de spirit și a vieții de zi cu zi a cuplului. Artistul a recunoscut că îngrijirea și recuperarea Gabrielei au fost dificile, iar grija pentru sănătatea soției sale a devenit o prioritate.

„Iris mai trage un pic cu otita. Gabriela s-a întors la muncă. Au avut o bacterie, un stafilococ, iar la fetiță s-a dus și la ureche. Eu și Victoria n-am avut nimic. Am venit din vacanță, iar în două zile s-au îmbolnăvit. Trebuia să mergem mai devreme la doctor, să-i dăm antibioticul mai devreme. Peste două săptămâni, trebuie să ajungem iar la control.

O săptămână am tras cu ea, cu febră. Și Gabi a fost cam la fel. Eu când am fost mic, m-am operat și de polipi și de amigdale. Să vedem și ce facem cu ea. Dacă te operezi când ești mic, te refaci mai repede. Cred că nu vom ajunge acolo, dar trebuie să fim atenți. Am fost la mai mulți medici cu ea. Nu ne ducem doar la unul. Așa facem de fiecare dată.", a declarat Tavi Clonda, pentru cancan.ro.