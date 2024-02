Ana Odagiu, amenințată și hărțuită de o urmăritoare din online! Actrița, apel disperat pe Facebook: Voi merge la poliție...

Ana Odagiu se confruntă cu momente dificile, fiind hărțuită și amenințată de o femeie cu care a intrat în contact în timpul pandemiei. Actrița, cunoscută pentru aparițiile sale pe micul ecran și în teatrele din țară, a povestit recent experiențele neplăcute pe care le-a avut cu această fană înrăită.

În timpul pandemiei, Ana Odagiu a interacționat cu numeroși fani pe rețelele de socializare, dorind să mențină o legătură cu publicul său într-un moment dificil. Printre aceștia, o femeie a început să-i trimită mesaje frecvente, iar Ana a răspuns cu amabilitate și respect, așa cum obișnuiește să facă cu toți admiratorii săi. Cu toate acestea, situația s-a schimbat brusc atunci când femeia a început să dezvolte un comportament obsesiv și alarmant.

"Sunt hărțuită de o persoană in mediul online. Voi merge la poliție, dar dacă mai știți și alte metode de a scăpa de o persoană care mă hărțuiește pe mine, pe prietenii și familia mea, vă rog să mă îndrumați. În urmă cu ceva timp, in perioada pandemiei, faceam acele filmulețe comice împreună cu sora mea. Atunci, numărul de oameni care mă urmăreau pe rețelele de socializare a crescut extrem de mult. Eu încercam să răspund tuturor celor care mă apreciau și uneori răspundeam și celor care nu o făceau, cu condiția ca ei să scrie corect dpdv gramatical. Așa unii oameni mi-au devenit prieteni și in viața de zi cu zi. Erau oameni care veneau la teatru, cu care am schimbat ceva idei, pe care i-am îmbrățișat și le-am mulțumit.", a spus Ana Odagiu, pe social media.

Cu toate că, inițial, interacțiunile păreau normale, femeia respectivă a început să îi trimită amenințări și mesaje de hărțuire atât ei, cât și familiei și prietenilor săi. Această situație a dus la o stare de disconfort și nesiguranță pentru Ana, care a decis să ia măsuri și să solicite sprijinul autorităților.

"M-a sunat la 11 noaptea pe telefonul mobil (în condițiile în care nu i-am dat nr. meu de telefon vreodată) să mă întrebe unde sunt că e la mine acasă și are să-mi dea un cadou. M-am blocat! Am întrebat-o de unde are numărul meu și cum adică e la mine acasă. De unde știe unde stau? Mi-a explicat că și-a dat seama dintr-un story pe care îl postasem eu și că trecând prin zonă, mi-a văzut mașina și aveam nr. în geam… sunt multe de povestit, dar vă spun, persoana credea ca avem o relație. Lucrurile s-au transformat, primesc amenințări și înjurături și încercând să aflu de ce, am realizat că e un om care are nevoie de ajutor specializat! Scrie prietenilor mei, familiei și celor cu care lucrez. Este extrem de epuizant pentru mine și vă povestesc asta, ca să aveți grijă cu cine sunteți oameni!" a mai scris Ana Odagiu pe profilul personal de Facebook.