Sânziana Negru, casă de vis, lângă pădure! Cât de greu i-a fost: E un limbaj al muncitorilor pe care eu a trebuit să îl înțeleg

Sânziana Negru, câștigătoarea America Express, și-a împlinit visul de-o viață prin finalizarea unui proiect ambițios: construirea propriei case, aflată la marginea pădurii, într-o locație pitorească de la marginea Capitalei. Această nouă proprietate reprezintă o realizare uriașă pentru vedetă, care a investit timp și efort în transformarea visului său în realitate.

Inițiativa de a-și construi propria locuință a fost demarată acum doi ani, când Sânziana a achiziționat un teren și a început lucrările de construcție. Procesul a fost unul provocator, iar vedeta a recunoscut că a întâmpinat diverse dificultăți pe parcursul proiectului.

"Un prieten mi-a zis că e terenul acesta, am cumpărat terenul cu cineva, am zis că îl parcelăm, tu acolo, eu acolo și eu fac ce vreau. Și am luat-o fix bucată cu bucată, pas cu pas... Am ridicat-o în doi ani de zile, anul trecut s-a întâmplat cel mai mult", a dezvăluit Sânziana Negru într-un podcast.